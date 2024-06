Vụ Mazda 3 cháy khi nhân viên sửa xe chạy thử: Ai bồi thường cho chủ?

Những ngày qua, vụ việc chiếc xe Mazda 3 màu trắng biển số 38A-395.xx cháy trên đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh (thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đang thu hút sự quan tâm của dư luận và bạn đọc Dân trí.

Về vụ việc này, luật sư Phan Văn Chiều, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Châu (Đoàn Luật sư tỉnh Hà Tĩnh), nêu quan điểm rằng nguyên nhân chiếc xe bị cháy sẽ được cơ quan chức năng giám định làm rõ.

Luật sư Phan Văn Chiều (Ảnh: Văn Nguyễn).

"Tuy nhiên, như thông tin chúng ta nắm được, tại thời điểm xe cháy là đang trong thời điểm chủ sở hữu đã bàn giao ô tô cho hãng xe để sửa chữa bảo dưỡng.

Việc lưu thông xe trên đường cũng do nhân viên của hãng xe lưu thông. Về nguyên tắc, hãng phải đảm bảo quá trình sửa chữa an toàn mới được lưu thông", luật sư Chiều chia sẻ.

Vì thế, luật sư cho rằng dù xét ở nguyên nhân nào đi nữa, do nội tại khách quan từ chiếc ô tô này hay do lỗi trong quá trình sửa chữa, việc của hãng xe là phải kiểm tra tính năng an toàn mới được cho ô tô lưu thông trên đường.

Do vậy, dưới góc độ pháp lý, hãng xe phải chịu trách nhiệm liên quan đến sự cố này.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Còn về giá trị chiếc xe đền bù, các bên có thể thỏa thuận về việc bồi thường. Nếu không thỏa thuận được, các bên có thể yêu cầu cơ quan chức năng giám định về giá trị chiếc xe này.

"Giá trị xe bồi thường được xác định dựa trên giá thị trường chiếc xe khi mua sau khi trừ đi khấu hao thời gian sử dụng để xác định giá trị thực chiếc xe tại thời điểm bị cháy", luật sư Phan Văn Chiều thông tin.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 31/5, chị Đ.T.P.T. (SN 1991, trú thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đưa chiếc xe trên đến Công ty xây lắp và thương mại ô tô Hoàng Hà (Mazda Hà Tĩnh) để sửa chữa vì xe bị ngập nước.

Theo Công an Hà Tĩnh, đến khoảng 13h40 ngày 21/6, sau khi sửa xong xe, anh V.G.B. (tư vấn dịch vụ của Mazda Hà Tĩnh) nhờ anh T.K.H. (SN 1998, kỹ thuật viên của Mazda Hà Tĩnh) chạy thử xe để kiểm tra trước khi bàn giao cho khách.

Mazda 3 bốc cháy khi đang được nhân viên sửa xe chạy thử (Video: Công an Hà Tĩnh).

Anh H. điều khiển ô tô chở anh B. đi theo đường Trần Phú vào đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phát hiện khói bốc lên từ đầu xe nên tắt máy rồi cùng anh B. rời khỏi xe.

Anh H. chạy qua đường mượn bình cứu hỏa rồi quay lại chữa cháy song lúc này đám cháy đã bùng lớn nên không dập được. Sau đó lực lượng cứu hỏa đã đến dập tắt đám cháy.

Tại hiện trường, chiếc xe hư hỏng nặng phần đầu và nội thất bên trong, thiệt hại ước tính khoảng 250 triệu đồng. Chủ phương tiện đã trực tiếp làm việc với đại diện Mazda Hà Tĩnh để giải quyết vấn đề dân sự.