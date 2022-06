Vụ giết tài xế taxi chấn động Nghệ An: Hung thủ khai "chỉ muốn xin ít tiền"

Kề dao vào cổ tài xế chỉ để xin mấy trăm nghìn?

Ngày 2/6, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Giết người", "Cướp tài sản" đối với Nguyễn Văn Hùng (SN 1987, trú xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Hùng là hung thủ đã sát hại anh Đặng Đình Tài (tài xế taxi, trú xã Phúc Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) vào ngày 19/8/2021.

Bị cáo Nguyễn Văn Hùng khai mục đích ban đầu là chỉ muốn xin tài xế taxi vài trăm nghìn.

Tại phiên tòa, bị cáo Hùng khai do đánh game nên có vay 250 triệu đồng. Liên tục bị chủ nợ thúc trả, Hùng bỏ nhà đi đến nhà một người bà con ở huyện Anh Sơn để vay tiền nhưng không được nên nảy sinh ý định đi cướp. "Thời điểm đó đang là dịch Covid-19, ít người ra đường nên bị cáo nghĩ đi cướp của tài xế xe taxi", Hùng khai.

Khoảng gần 15h ngày 19/8/2021, Hùng lên xe của anh Tài yêu cầu chở đến khu vực cầu cây Chanh, khi đến nơi, Hùng lại yêu cầu anh Tài rẽ vào một con đường vắng. Đến khu vực không có người, Hùng nói tài xế đi chậm lại rồi bất ngờ kề dao vào cổ, yêu cầu nạn nhân đưa tiền. Bị nạn nhân chống cự, Hùng dùng dao cắt cổ, đâm nhiều nhát vào ngực, vai, tay anh Tài.

Xét xử kẻ giết tài xế taxi chấn động Nghệ An

"Khi kề dao vào cổ anh Tài, bị cáo chỉ nghĩ xin vài trăm nghìn thôi chứ không có ý định giết nạn nhân. Bị cáo nghe một tiếng "kịch", nghĩ anh Tài có lưỡi lê hay tuốc nơ vít để chống cự...", Hùng lý giải nguyên nhân vì sao dùng dao tấn công, giết chết nạn nhân. Bị cáo khai sau khi gây án, nhìn thấy máu thì quá hoảng sợ, không mở được cửa ô tô.

Về chiếc dao là hung khí gây án, Hùng cho biết bản thân trước đó bị 2 thanh niên chặn đường, cướp 700 nghìn đồng nên dắt dao trong người để phòng thân.

Nguyễn Văn Hùng hướng về người thân của anh Tài để nói lời xin lỗi.

Sau một đêm bỏ trốn, ngày hôm sau, Hùng quay lại thị trấn Anh Sơn để lấy xe máy thì bị công an mời về trụ sở làm việc. Biết không thể giấu được hành vi phạm tội của mình, Hùng xin đầu thú, khai nhận toàn bộ sự việc. Bị cáo cho rằng bản thân giết hại anh Tài, gây đau thương cho gia đình nạn nhân nên khai hết, không giấu diếm gì. Bị cáo cũng nhắn gia đình cố gắng bồi thường, bù đắp cho gia đình anh Tài.

Trước phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hùng quay lại, hướng về phía gia đình nạn nhân Tài đang ngồi nói lời xin lỗi. "Tôi biết tôi đã sai, đã làm ảnh hưởng đến vợ con và bố mẹ anh, bản thân tôi thì bị bắt, bị đi tù. Tôi xin lỗi gia đình, biết là gia đình cũng không thể chấp nhận được lời xin lỗi này. Xin gia đình cho cháu một cơ hội để sau này có thể bù đắp những việc làm đã gây ra cho gia đình".

Đơn vị giám định tâm thần khẳng định kết quả khách quan, chính xác

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Hùng có biểu hiện tâm lý tâm thần nên cơ quan công an đã trưng cầu giám định. Phân viện Pháp y tâm thần Bắc miền Trung - Viện Pháp y tâm thần Trung ương - kết luận tại các thời điểm trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định bị can Nguyễn Văn Hùng bị các rối loạn nhân cách và hành vi thực tổn khác do bệnh não, tổn thương não hoặc rối loạn chức năng não (có mã bệnh theo phân loại quốc tế là F07.8). Tại các thời điểm trên, Nguyễn Văn Hùng đủ khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Đại diện Phân viện pháp y tâm thần Bắc miền Trung (áo trắng) giải đáp các thông tin liên quan đến kết quả giám định tâm thần đối với Nguyễn Văn Hùng.

Người nhà nạn nhân Nguyễn Đình Tài cho rằng, kết luận giám định pháp y tâm thần này là thiếu khách quan, không chính xác và là nhằm gỡ tội cho Nguyễn Văn Hùng.

Tòa án tỉnh Nghệ An đã mời đại diện của Phân viện Pháp y tâm thần Bắc miền Trung đến tham dự phiên tòa và lý giải các vấn đề liên quan đến kết quả giám định kể trên. Đại diện Phân viện Pháp y tâm thần Bắc miền Trung khẳng định kết quả giám định của Nguyễn Văn Hùng là chính xác, được thực hiện trên cơ sở khoa học, đúng quy định, đánh giá khách quan và bằng trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp của người làm công tác giám định.

Tuy nhiên, những lý giải này của đơn vị giám định không được phía bị hại đồng tình.

Người nhà nạn nhân Tài phản bác kết quả giám định tâm thần đối với Nguyễn Văn Hùng.

Trên cơ sở kết quả xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa, các chứng cứ thu thập và thẩm định tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng chung thân về tội "Giết người", 3 năm 6 tháng tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chịu mức án chung thân.

Về dân sự, buộc bị cáo bồi thường cho phía bị hại gần 200 triệu đồng tổn thất tinh thần và mai táng phí, buộc chu cấp nuôi con anh Tài mỗi tháng 2,5 triệu đồng cho đến khi cháu đủ 18 tuổi.