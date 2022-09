Vụ đâm chết người trên phố Hà Nội: Do mâu thuẫn tình cảm

Chiều 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội, ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Thức (29 tuổi, quê huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 23h40 ngày 15/9, Công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa, nhận tin báo về trường hợp anh N.T. (27 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) bị đâm gục ở vỉa hè trước số 22 Láng Hạ. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngoại viện.

Nghi phạm Lê Văn Thức. (Ảnh: H.N.)

Qua xác minh ban đầu, cảnh sát xác định Lê Văn Thức là đối tượng gây án. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy Thức đi trên một chiếc taxi, chèn ép anh T. đang đi xe máy, đèo chị N.T.T. (28 tuổi, quê Yên Bái) phải tấp vào lề. Sau đó, Thức dùng dao đâm anh T. rồi ép chị T. lên taxi, bỏ đi.

Vụ việc được Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa, Công an phường Láng Hạ và Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra.

Đến khoảng 6h45 ngày 16/9, lực lượng chức năng trong đó có Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ Thức khi đối tượng đang lẩn trốn ở một cây xăng tại huyện Phú Lương. Cô gái bị Thức bắt đi được giải cứu nhưng có thương tích, hiện được điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội.

Cảnh sát thu giữ của Thức tang vật là một con dao bấm.

Tại trụ sở điều tra, nghi phạm khai động cơ gây án là mâu thuẫn tình cảm.

Về vai trò của tài xế taxi, chỉ huy Công an quận Đống Đa cho biết đơn vị vẫn đang làm rõ và chưa có kết luận.