Vụ cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng: Bộ Công an khen thưởng lực lượng phá án

Ngày 28/2, liên quan vụ điều tra, bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng, Bộ Công an đã quyết định khen thưởng đột xuất cho các tập thể.

Bộ Công an thưởng 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng, đơn vị chủ chốt trong công tác điều tra, truy bắt đối tượng.

Phạm Thành Chung tại cơ quan điều tra (Ảnh: An Sinh).

Bộ Công an khen thưởng Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng; Công an xã Đinh Trang Hòa và Công an xã Hòa Ninh (huyện Di Linh, Lâm Đồng), mỗi đơn vị 15 triệu đồng, vì có đóng góp quan trọng trong quá trình phá án.

Trước đó, như Dân trí thông tin, vào lúc 14h24 ngày 13/2, Phạm Thành Chung (33 tuổi, trú huyện Di Linh) đến tiệm vàng bạc, đá quý Như Ngọc Châu (đóng tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh) giả vờ mua hàng rồi bất ngờ cầm búa đập vỡ tủ kính lấy đi nhiều trang sức bằng vàng.

Người đàn ông bịt kín mặt cầm búa đập vỡ tủ kính tiệm vàng để cướp (Ảnh cắt từ video clip).

Chung cầm số vàng cướp được chạy ra ngoài rồi bỏ trốn đến thành phố Biên Hòa, Đồng Nai rồi thuê nhà nghỉ ở lại.

Sáng 14/2, Chung gọi điện cho một người bạn ở Biên Hòa và nhờ người này cất hộ 3 dây chuyền vàng. Chiều cùng ngày, Chung mang số vàng còn lại đi bán thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Làm việc với công an, bước đầu Chung khai nhận, do chơi cờ bạc trên mạng và bị thua 500 triệu đồng. Chung nảy sinh ý định cướp tiệm vàng để lấy tiền trả nợ.