Vụ cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng: Bạn của nghi can mang vàng giao nộp công an

Ngày 14/2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Nguyễn Thành Chung (33 tuổi, trú Lâm Đồng) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Liên quan vụ việc, chiều cùng ngày, người được Chung nhờ giữ hộ vàng đã mang 3 dây chuyền đến cơ quan công an giao nộp. Lực lượng chức năng cũng làm việc với người này để phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Thành Chung tại cơ quan điều tra (Ảnh: An Sinh).

Trước đó, vào 14h24 ngày 13/2, Chung bịt kín mặt, đến tiệm vàng bạc, đá quý Như Ngọc Châu (đóng tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, Lâm Đồng) giả vờ mua hàng.

Tại đây, sau khi quan sát, Chung cầm búa đập vỡ tủ kính rồi vơ vét, lấy nhiều trang sức bằng vàng.

Bị người trong tiệm vàng hô hoán, truy đuổi, Chung cầm số vàng cướp được chạy ra ngoài rồi bỏ trốn. Chung sau đó di chuyển đến thành phố Biên Hòa, Đồng Nai rồi thuê nhà nghỉ ở lại.

Số lượng vàng mà bạn của Chung mang đến cơ quan công an giao nộp (Ảnh: An Sinh).

Sáng 14/2 Chung gọi điện cho một người bạn ở Biên Hòa và nhờ người này cất hộ 3 dây chuyền vàng. Chiều cùng ngày, Chung mang số vàng còn lại đi bán thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Làm việc với công an, bước đầu Nguyễn Thành Chung khai nhận, do chơi cờ bạc trên mạng và bị thua 500 triệu đồng. Do vậy, Chung nảy sinh ý định cướp tiệm vàng để lấy tiền trả nợ.