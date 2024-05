Vụ cô gái ở Hà Nội bị đâm hàng chục nhát dao: Nghi phạm đã chết?

Ngày 17/5, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội, cho biết Công an phường Nhật Tân vừa xác minh danh tính một tử thi trên địa bàn.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 20h ngày 14/5, anh N.P.H. trình báo việc nhận được thông tin từ anh Nguyễn Văn Dũng (ở phường Nhật Tân, Tây Hồ) cho biết đã vớt được một xác chết nghi là người nhà của anh H. (thông qua chiếc sim điện thoại của nạn nhân).

Công an quận Tây Hồ cùng Công an phường Nhật Tân, Công an huyện Sóc Sơn và anh H. đã đến hiện trường, xác nhận danh tính người tử vong là em trai ruột anh H., tên N.H.T., quê tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhà chức trách cho biết, người đàn ông tử vong trên đang trong diện điều tra của Công an huyện Sóc Sơn do có liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào rạng sáng 13/5 tại huyện Sóc Sơn.

Nạn nhân bị đâm hàng chục nhát dao dẫn tới tử vong (Ảnh: Đ.T.).

Công an quận Tây Hồ đã bàn giao hồ sơ, tang vật, nạn nhân cho Công an huyện Sóc Sơn thụ lý giải quyết theo quy định.

Trước đó rạng sáng 13/5, một vụ án mạng xảy ra tại khu vực đường dẫn ra hồ Đồng Đò, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy nạn nhân bị một đối tượng mặc áo màu trắng quật ngã, ghì chặt xuống đường. Sau đó nghi phạm dùng dao đâm liên tiếp hàng chục nhát vào người cô gái, khiến nạn nhân tử vong.