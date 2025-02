Vụ buôn lậu 310kg vàng: Cách từng thỏi vàng "vượt biên" từ Lào vào Việt Nam

Trong vụ án buôn lậu vàng do Nguyễn Thị Hóa (53 tuổi, ở Quảng Trị), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc đường dây của bị can này đã vận chuyển trót lọt 310kg từ Lào về Việt Nam, để tiêu thụ tại các tiệm vàng ở Hà Nội.

Theo kết luận điều tra, Hóa liên hệ với đối tượng tên Thoong Nhã (ở Viêng Chăn, Lào) để đặt mua vàng, đồng thời thống nhất giao nhận hàng bằng một trong 2 phương thức.

Phương thức thứ nhất áp dụng từ đầu năm 2022 đến tháng 5/2023. Khi đó, Thoong Nhã giúp Hóa vận chuyển vàng qua cửa khẩu Lao Bảo, giao tận nhà cho Hóa. Tuy nhiên, cảnh sát chưa xác định được cụ thể số lượng vàng lậu được giao theo cách này.

Phương thức hai được triển khai từ khoảng tháng 5/2023. Thoong Nhã không tổ chức vận chuyển vàng nữa nên Hóa phải tự tổ chức nhận vàng từ Thoong Nhã tại Viêng Chăn rồi đưa về Việt Nam.

Nguyễn Thị Hóa và Nguyễn Thị Gái (Ảnh: Bộ Công an).

Theo chỉ đạo của Hóa, Nguyễn Văn Thương (chú ruột chồng Hóa), Nguyễn Hữu Phương (em ruột Hóa), Nguyễn Hữu Bình (em ruột Hóa) đi xe máy qua Cửa khẩu Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), đến nhà đối tượng È (người làm thuê cho Thoong Nhã) tại chợ Karon (tỉnh Savanakhet, Lào) để nhận USD.

Sau đó, Thương, Phương và Bình để xe máy tại nhà È, đi bộ ra bến xe Karon, đón xe khách đến nhà Thoong Nhã tại Viêng Chăn để trả USD thanh toán tiền mua vàng, rồi nhận vàng thỏi mang về cho Hóa.

Các đối tượng cất giấu vàng trong ba lô hoặc cho vào tất dài quấn quanh người, đi xe khách từ bến xe Nam Viêng Chăn, Lào, về nhà È để cất giấu vàng. Mỗi chuyến như vậy, mỗi đối tượng được trả công 5 triệu đồng.

Với phương thức nêu trên, Hóa đã tổ chức 3 chuyến vận chuyển vàng lậu từ Viêng Chăn về Savanakhet, tổng 63 thỏi vàng, tương đương 63kg.

Ngoài ra, Thương, Phương và Bình còn khai nhận thực hiện nhiều chuyến vận chuyển vàng thành công, nhưng không xác định được cụ thể số lượng, thời gian.

Bên cạnh đó, Hóa và Nguyễn Thị Gái (55 tuổi, em chồng Hóa) lợi dụng chính sách là cư dân biên giới chỉ cần sử dụng CCCD hoặc CMND có thể đi qua cửa khẩu, để thuê 4 đối tượng là họ hàng vận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Lào đưa cho È, và mang vàng từ Lào về Quảng Trị cho Hóa.

Mỗi chuyến như vậy, các đối tượng mang theo 1 thỏi vàng, tương đương 1kg, và được trả công 100.000-200.000 đồng.

Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng xe máy hoặc xe đạp điện đi qua cửa khẩu Lao Bảo sang nhà È, nhận vàng thỏi được bọc vào túi nilong màu đen, sau đó dùng dây vải bọc thỏi vàng buộc vào bụng hoặc cất giấu ở trong thắt lưng quần phía trước bụng.

Chúng cũng mua kèm các loại hàng hóa như sữa, nước lọc, mì tôm... để mang về, tránh bị bộ đội biên phòng kiểm tra khi đi qua cửa khẩu.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã vận chuyển từ Lào về Việt Nam tổng 34kg vàng.

Sau khi nhận được vàng, Hóa thuê nhiều đối tượng, trong đó có nhiều người là họ hàng, vận chuyển vàng từ Quảng Trị ra Hà Nội giao cho 6 tiệm vàng và Nguyễn Khắc Bồng. Giao vàng xong, Hóa nhận lại USD.