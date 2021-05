Vụ bị bạn trai lấy mất gần 500 triệu đồng: Thủ phạm là Việt kiều Mỹ "dỏm"

Dân trí Giả làm Việt kiều Mỹ, Tâm kết bạn với các cô gái qua Facebook rồi hẹn đi ăn uống với mục đích lợi dụng thời điểm nạn nhân sơ hở để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 26/5, Công an quận 1 (TPHCM) đang tạm giữ Trần Hỷ Tâm (40 tuổi, ngụ quận 11) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Tâm là nghi phạm đã lừa lấy 493 triệu đồng của chị N.T.B.V. (34 tuổi, quê Long An) trong lúc chở nạn nhân từ Long An lên TPHCM vào ngày 5/4.

Trước đó, sau thời gian làm quen và bước đầu tạo được niềm tin với chị V., vào sáng ngày 5/4, Tâm điều khiển xe SH màu đen đến nhà chị V. ở xã Long Thượng để chở chị lên TPHCM gửi tiền. Khi gặp nhau, chị V. đã nhờ Tâm cất số tiền mặt 490 triệu đồng vào trong cốp xe, còn giỏ xách chứa 3 triệu đồng và 2 điện thoại thì treo ở đầu xe.

Đến 10h20 cùng ngày, khi cả 2 đã lên đến TPHCM, Tâm dừng xe trước địa chỉ 389 Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) để chị V. vào cửa hàng mua túi xách.

Khi chị V. vừa xuống xe thì Tâm tăng ga tháo chạy, lấy đi số tiền 493 triệu đồng và 2 điện thoại di động.

Sau khi lấy được tài sản của chị V., Tâm dùng vào việc trả nợ và mua điện thoại di động.

Đối tượng Tâm lúc bị bắt.

Sau hơn một tháng gây án, Tâm bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại căn nhà ở xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Bước đầu, Tâm khai nhận do cần tiêu xài nên tự xưng là Việt kiều Mỹ và kết bạn với các cô gái thông qua mạng xã hội Facebook. Sau đó, Tâm hẹn những người này đi ăn. Nếu các cô gái mang theo tài sản, Tâm gợi ý bỏ vào cốp hoặc treo trước đầu xe cho an toàn và tìm cách để nạn nhân rời khỏi xe rồi tăng ga bỏ chạy để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.

Theo công an, Tâm từng có tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tình nghi đối tượng này thực hiện nhiều vụ án khác với thủ đoạn trên.

Hoàng Thuận