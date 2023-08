Vụ bé trai tử vong khi uống sữa: Có tác động ngoại lực, tạm giữ cha dượng

Ngày 24/8, Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ N.T.T. (27 tuổi, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ cái chết bất thường của bé trai 2 tuổi khi uống sữa.

Trước đó, khoảng 17h ngày 21/8, anh T. ở nhà trông bé O. (2 tuổi) con trai riêng của chị T.T.T.X. (24 tuổi, ở chung với T. ) tại xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp (Bình Phước).

Bé O. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong (Ảnh: Công an cung cấp).

Thời điểm bé O. đang nằm uống sữa bình dưới nền nhà, anh T. bế vào giường tiếp tục uống.

Được một lúc, anh T. phát hiện bé nằm bất động trên giường, sữa chảy ra từ mũi và miệng.

Anh T. bế bé lên nhà người thân gần đó rồi hô hấp nhân tạo, đi cấp cứu nhưng O. đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an xã Thanh Hòa (huyện Bù Đốp, Bình Phước) đã đến ghi nhận vụ việc. Công an tỉnh Bình Phước và Công an huyện Bù Đốp đã khám nghiệm tử thi, mời T. lên làm việc.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân bị tác động ngoại lực ở vùng đầu và bụng. Tại cơ quan công an, T. khai nhận, sau khi cho bé uống sữa xong có dùng tay đánh O..