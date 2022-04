Vụ bé gái ở TPHCM tử vong nghi bị bạo hành: Mẹ ruột nói gì?

Chiều 11/4, Công an huyện Củ Chi phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra vụ bé gái N.N.T.A. (SN 2015, ngụ xã Tân Thông Hội) tử vong nghi do bị bạo hành.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Tân Thông Hội xác nhận có vụ việc bé gái nghi bị bạo hành tử vong và cơ quan công an đang làm rõ đồng thời cho biết, thời gian qua, chính quyền địa phương không tiếp nhận phản ánh về những biểu hiện bất thường từ căn nhà mà bé gái đang ở với gia đình.

"Bé gái được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ phát hiện cơ thể của bé có nhiều vết bầm nên báo cơ quan công an làm rõ", lãnh đạo UBND xã Tân Thông Hội nói.

Căn nhà nơi bé gái đang sinh sống (Ảnh: Hoàng Thuận).

Theo ghi nhận, người dân xung quanh chỗ ở của bé A. cho biết, gia đình bé dọn về đây ở khoảng 3-4 năm, nhà thường đóng cửa, ít giao lưu với hàng xóm. Trước đó, người dân chưa nghe thấy dấu hiệu bất thường và ngạc nhiên khi cơ quan chức năng tới làm việc. "Thi thoảng có thấy người phụ nữ trong nhà đi nhặt ve chai", một người dân kể.

Chia sẻ với phóng viên, một người thân của bé A. cho biết, mẹ của bé sống cùng 2 con (bé A. và em) và người chị ruột tại căn nhà ở ấp Tiền, xã Tân Thông Hội. Gia cảnh khó khăn, một mình người mẹ làm lụng nuôi 2 con. Gần đây, cháu A. có biểu hiện bị bệnh thận, được đưa đi chữa trị tại nhiều phòng khám.

"Nửa tháng nay, tình hình bệnh của bé diễn biến nặng. Mẹ bé rất thương con nên không có chuyện bạo hành", người này nói.

Lực lượng chức năng đến khu vực bé gái sinh sống để điều tra vụ việc (Ảnh: Hoàng Thuận).

Chiều cùng ngày, phóng viên Dân trí liên lạc với chị N.A. (mẹ của bé A.) qua điện thoại. Chị N.A. cho biết chị là mẹ đơn thân, nuôi 2 con nhỏ, phải ở nhờ nhà của chị ruột. Do cuộc sống khó khăn, chị không đưa con đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Khoảng 2 tuần nay, chị thấy tay chân bé bị phù và đau bụng dưới, đi khám mới phát hiện bé bị suy thận.

Sáng nay bé đau bụng dữ dội, người mẹ cùng dì ruột ôm bé lên xe máy đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên khi gần tới bệnh viện, bé bất ngờ gục xuống rồi ngưng tim, ngưng thở...

Trả lời câu hỏi về thông tin người bé có nhiều vết thương? Chị A. cho biết bé bị xây xát nhẹ và đã lành, do tự cào lên người vì giận mẹ. Ngoài ra, do bị suy thận nặng nên bé phù cả người, bao gồm cả vùng kín. Người mẹ cho rằng con gái chị không bị bạo hành dẫn đến tử vong.