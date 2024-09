Vụ bà lão bị cướp 430 tờ vé số: Bắt giữ nghi phạm

Ngày 7/9, Thượng tá Huỳnh Thanh Bình, Trưởng Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng cướp giật 430 tờ vé số của một bà lão.

Theo Thượng tá Bình, tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường Thành Công, Đội Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Buôn Ma Thuột) đã khám nghiệm hiện trường, rà soát camera an ninh để sàng lọc đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Thuận Thảo nhanh chóng bị bắt giữ sau khi giật vé số của một cụ bà (Ảnh: Uy Nguyễn).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định Nguyễn Thuận Thảo (44 tuổi, trú phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột) là nghi phạm gây nên vụ việc.

Đối tượng Thảo nhanh chóng được triệu tập đến trụ sở công an làm việc, với các bằng chứng rõ ràng, Thảo thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Bị giật vé số cụ bà ngã lăn ra đường (Ảnh: Cắt từ clip)

Thảo có 3 tiền án về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Trộm cắp tài sản, Cướp giật tài sản.

Trước đó, sáng 6/9, Thảo phát hiện một bà lão chống gậy bán vé số trên đường Y Jút nên đến vờ hỏi mua vé số, sau đó nhanh chóng giật tập vé số trên tay bà lão rồi tăng ga bỏ trốn. Bị cướp vé số, bà lão ngã ra giữa đường.

Tổng cộng bà lão bị mất 430 tờ vé số (theo thông tin ban đầu là 450 tờ vé số) trị giá trên 4 triệu đồng.