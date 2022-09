Vụ án "OK em": Kết quả thương lượng bồi thường ra sao?

Ngày 15/9, VKSND huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) và anh Phan Thanh Sang (40 tuổi, ngụ huyện Cái Nước, người bị oan sai trong vụ án "OK em") đã có buổi thương lượng yêu cầu bồi thường oan sai.

Hai bên đã thương lượng thành công các nội dung với tổng số tiền hơn 132 triệu đồng, gồm: thiệt hại tinh thần số tiền hơn 108 triệu đồng; chi phí thuê luật sư 20 triệu đồng; chi phí in ấn, gửi tài liệu hơn 4 triệu đồng.

Thương lượng không thành 2 nội dung, gồm: Chi phí đi lại (anh Sang đề nghị bồi thường hơn 25 triệu đồng) và thu nhập quán ăn uống bị mất (anh Sang đề nghị bồi thường 795 triệu đồng).

Theo biên bản làm việc, Cơ quan VKSND huyện Cái Nước không có ý kiến gì thêm. Đại diện Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau có ý kiến là yêu cầu thực hiện theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Trong khi đó, anh Sang đề nghị được tạm ứng các nội dung thương lượng thành công và tiếp tục thương lượng các nội dung không thành dự kiến trong tháng 10.

Anh Phan Thanh Sang, người bị oan sai trong vụ án "Ok em" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Phan Thanh Sang cũng cho biết, anh đã làm đơn tố cáo gửi Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đề nghị xem xét xử lý trách nhiệm các cá nhân điều tra vụ án Cố ý làm hư hỏng tài sản, đã gây ra oan sai cho anh hơn 2 năm qua.

Công an tỉnh Cà Mau đã có thông báo cho biết Giám đốc Công an tỉnh này đã chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm từng cán bộ, chiến sĩ thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Nước liên quan đến việc điều tra vụ án theo quy định của ngành.

"Việc kiểm điểm này đang trong quá trình thực hiện nên chưa có kết quả, khi nào có sẽ có thông tin cho người tố cáo", nguồn tin của phóng viên cho hay.

Nói về vụ án oan, anh Sang cho biết, trước khi vụ án bị đình chỉ, trong suốt quá trình kêu oan trước đó, mặc dù anh đã trình bày và đưa ra những chứng cứ để chứng minh mình không phạm tội nhưng các cơ quan tố tụng huyện Cái Nước đều không ghi nhận.

Trải qua hơn 2 năm đi kêu oan, anh gặp nhiều khó khăn nên kinh tế kiệt quệ. Anh tính toán thiệt hại khoảng gần một tỷ đồng cả về tinh thần lẫn vật chất nên có đơn yêu cầu cơ quan chức năng bồi thường thiệt hại.

Như Dân trí đã đưa tin, năm 2019, anh Phan Thanh Sang và ông N.H.L. (ngụ tại TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cùng liên quan trong một vụ tranh chấp đất.

Anh Sang nhắn tin qua điện thoại cho ông L. ấn định ngày 30/10/2019 cùng đo đạc cắm mốc ranh giới đất. Nếu ông L. không phối hợp thì anh Sang tự làm và không chịu trách nhiệm về sau. Ông L. nhắn tin lại với anh Sang là "OK em". Tuy nhiên, sau đó ông L. vẫn không đến.

Ngày 31/10/2019, anh Sang thuê người đến khu vực phần đất của ông L. để cắt cầu thang bằng kẽm và đập 6 lỗ tường. Anh này cho rằng phần cầu thang, bức tường nằm trên phần đất của mình.

Ngày 6/3/2020, Công an huyện Cái Nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với anh Phan Thanh Sang về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Sau đó, qua công tác điều tra, truy tố, cơ quan chức năng nhận thấy hành vi của anh Sang không cấu thành tội phạm. Ngày 19/5/2022, VKSND huyện Cái Nước ra quyết định đình chỉ vụ án.

Ngày 24/8, VKSND huyện Cái Nước đại diện các cơ quan tố tụng tổ chức buổi công khai xin lỗi vì gây ra oan sai cho anh Phan Thanh Sang.