Vụ án oan 38 năm trước: Tại sao không đình chỉ điều tra?

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 6 vừa có thông báo gửi đến ông Trịnh Dân Cường (ngụ quận 6). Người này mang thân phận bị can suốt 38 năm qua.

Theo thông báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 6 đã nhận được đơn yêu cầu ra quyết định đình chỉ điều tra (lần 2) của ông Cường với nội dung ông là người bị bắt oan trong vụ trộm vàng tại đường Bãi Sậy, quận 6 từ 27/2/1985 đến 3/12/1986.

Ông Trịnh Dân Cường (Ảnh: Xuân Duy).

Ông Cường đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 6 đình chỉ điều tra đối với ông vì bản thân không phạm tội. Từ cơ sở đó, ông có căn cứ để yêu cầu các cơ quan chức năng phục hồi uy tín, danh dự, nhân phẩm cho mình.

Sau khi tiếp nhận đơn của ông Cường, Công an quận 6 đã rà soát toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu trong việc lưu trữ hồ sơ tố tụng liên quan.

Được biết, ngày 26/3/2018, ông Cường có gửi đơn đến Công an quận 6 yêu cầu đình chỉ điều tra, đình chỉ bị can đối với ông.

Đến ngày 5/4/2018, Công an quận 6 đã ra thông báo bác đơn khiếu nại của ông Cường.

Ngày 6/2 vừa qua, ông Cường tiếp tục gửi đơn lần 2 tới Công an quận 6. Cơ quan chức năng xác định nội dung đơn lần 2 trùng với đơn gửi lần 1 đã có thông báo giải quyết.

Theo nội dung thông báo giải quyết ngày 5/4/2018, vụ án của ông Cường có dấu hiệu bắt giữ không đúng người do một số cán bộ Công an quận 6 và PC14 (cũ) thực hiện nên ngày 3/12/1986, Phòng cảnh sát điều tra xét hỏi PC16 - Công an TPHCM đã ban hành quyết định trả tự do cho ông Cường là đúng quy định của pháp luật.

Vì vậy, đơn của ông Cường về việc đề nghị đình chỉ điều tra đối với ông đã hết thời hiệu.

Theo nội dung vụ án, 22h ngày 27/2/1985, bà Nguyễn Thị Kim Cúc (nhà ở đường Bãi Sậy, quận 6) báo án mất trộm vàng. Ngày 28/2/1985, Công an quận 6 đã tạm giữ ông Trịnh Dân Cường, Hồ Văn Được và Trần Đức Ẩn.

Công an quận 6 đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam cả 3 người vào Trại tạm giam Chí Hòa, các quyết định này được VKSND quận 6 phê chuẩn.

Quá trình giam giữ, cả 3 ông không thừa nhận hành vi phạm tội. Ông Được đã tự vẫn tại buồng giam. Ngày 19/9/1985, ông Ẩn được trả tự do và khoảng 1 năm sau thì qua đời.

Riêng ông Cường bị chuyển lên trại Tống Lê Chân để tập trung cải tạo nhưng không có quyết định của UBND TPHCM hay UBND quận 6. Ông Cường được trả tự do ngày 3/12/1986.

Đầu năm 2023, ông Cường khởi kiện VKSND quận 6 về bồi thường thiệt hại do cơ quan tiến hành tố tụng gây ra trong hoạt động tố tụng hình sự. TAND quận 6 đình chỉ giải quyết với lý do chưa đủ điều kiện khởi kiện.

Tháng 9/2023, TAND TPHCM giữ nguyên quyết định đình chỉ của cấp sơ thẩm, vì theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 và Điểm a Khoản 2 Điều 7 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, ông Cường phải có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường theo quy định của Luật này, tức quyết định đình chỉ điều tra để làm căn cứ được xin lỗi, bồi thường.