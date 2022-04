Vụ 3 người cùng một gia đình tử vong: Bắt bị can sống cùng các nạn nhân

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 23h ngày 4/4, Nguyễn Hoàng Lên và vợ là chị T.T.M.T (33 tuổi, ngụ thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) xích mích, cãi vã nhau, với lý do chị T. đòi chia tay.

Lúc này, bà N.N.X. (56 tuổi, mẹ chị T.) can ngăn thì Lên lấy cây xà beng đánh bà X. tử vong. Sau đó, chị T. cũng bị Lên đánh tử vong. Khi cháu P.M.T. (6 tuổi, con riêng chị T.) thức giấc, Lên giết luôn cháu T. Sau đó, Lên cắt cổ tự tử.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: HG).

Sáng 5/4, ông Trần Văn H. (SN 1956) đi từ vuông tôm về nhà thì phát hiện vợ, con gái và cháu ngoại tử vong trên vũng máu ở nhà sau.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đến hiện trường phát hiện Nguyễn Hoàng Lên bị thương nên đưa đi cấp cứu. Sau một thời gian điều trị ở bệnh viện, sức khỏe Lên ổn định xuất viện thì công an khởi tố, bắt tạm giam. Trước đó, công an đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi giết người.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.