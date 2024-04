Vụ 3 người bị đâm thương vong vì chó phóng uế: Không ai dám vào can ngăn

Ngày 4/4, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang lấy lời khai nghi phạm, làm rõ động cơ cầm kéo đâm 3 người thương vong ở phường An Lạc A.

Nhân chứng: "Ông ta lúc đó say rồi"

Liên quan đến vụ 3 người bị đâm thương vong trên địa bàn phường An Lạc A, quận Bình Tân, TPHCM, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại diễn biến vụ án.

Theo đó, khuya 3/4, nhiều người dân sống trên đường Khiếu Năng Tỉnh đang ngủ bị đánh thức bởi tiếng hô hoán, kêu cứu thất thanh. Họ mở cửa ra, phát hiện một người phụ nữ bị đâm gục trước tiệm giặt ủi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: Lê Trai).

Lúc này, một người đàn ông (sống trong cửa hàng nha khoa) đang cầm kéo hung hăng, đuổi đâm người hàng xóm là chủ tiệm giặt ủi. Nạn nhân hoảng sợ, bỏ chạy quanh trên đường, tìm hướng thoát thân.

"Thấy ông ta cầm kéo lại đang hăng máu nên không ai dám vào can ngăn. Ông ta lúc đó say rồi, người như mất lý trí, thấy ai là đòi đâm, xém chút nữa là đâm nhầm một người đang mua hàng gần đó", bà N., sống gần hiện trường nhớ lại.

Vụ án mạng khiến bà N.T.M.T. (khoảng 45 tuổi) chết tại chỗ, chồng bà T. bị thương nặng. Người bị thương còn lại là bà chủ nhà cho vợ chồng bà T. thuê để kinh doanh giặt ủi.

"Thời điểm đó, chủ nhà nghe ồn ào nên chạy ra xem. Bà vừa mở cửa liền bị người đàn ông tấn công, ngã đập đầu dẫn đến bị thương, may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng", chồng của bà chủ nhà chia sẻ.

Thường xuyên mâu thuẫn vì một con chó

Theo hàng xóm, nghi phạm trong vụ án sống trong cơ sở nha khoa cùng vợ và con nhỏ. Còn vợ chồng bà T. mới dọn đến đây khoảng 2 tháng, thuê căn nhà để kinh doanh giặt ủi.

Hàng xóm nói thêm, giữa gia đình bà T. và nghi phạm hay lời qua tiếng lại. Nguyên nhân là do chó của nghi phạm thường sang trước nhà hàng xóm phóng uế. Nhà bà T. thường phàn nàn nên 2 bên xảy ra xích mích.

"Hôm trước, bà T. qua mua trái cây. Bà than thở mới chuyển về đây sống, nhưng lại có mâu thuẫn với nhà hàng xóm nên không được vui vẻ. Nguyên nhân cũng chỉ vì nhà hàng xóm nuôi con chó cảnh, nhưng hay sang trước nhà bà T. phóng uế", người phụ nữ bán trái cây đối diện hiện trường chia sẻ.

Theo cơ quan điều tra, sau khi xảy ra vụ án mạng, công an bắt nhanh nghi phạm, đưa về trụ sở lấy lời khai. Qua làm việc với nhà chức trách, nghi phạm khai sau khi nhậu say nhớ lại chuyện hàng xóm phàn nàn chuyện chó phóng uế, nên gây ra vụ án mạng.