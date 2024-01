Vụ 200 chiến sĩ vây bắt kẻ mang súng: Đối tượng khai hàng chục vụ trộm

Liên quan đến vụ đối tượng Lý Văn Vũ (trú ở huyện Phú Lương, Thái Nguyên) dùng súng chống trả lực lượng công an mà Dân trí đã phản ánh, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã thu giữ một khẩu súng quân dụng cùng 5 viên đạn.

Đến nay, công an đã đấu tranh làm rõ đối tượng Lý Văn Vũ chính là thủ phạm gây ra hàng chục vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và tỉnh Yên Bái.

Lý Văn Vũ làm việc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Đối tượng khai thường lang thang trên các tuyến quốc lộ hoặc tỉnh lộ vào khoảng thời gian từ 23h đến 4h sáng hôm sau, ngó nghiêng những gia đình có kinh tế khá giả, ô tô để trong sân nhà hoặc ngoài đường.

Sau khi đột nhập vào trong nhà, Vũ sử dụng búa hoặc xẻng phá cửa kính xe ô tô để lấy đi những tài sản có giá trị.

Vũ khai luôn mang theo súng và bình xịt hơi cay, sẵn sàng nổ súng khi bị phát hiện hoặc bị truy đuổi.

Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định, việc nhanh chóng bắt giữ Lý Văn Vũ bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng truy bắt và nhân dân trong vùng đã thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm của lực lượng công an Phú Thọ; đồng thời góp phần ngăn chặn, không để đối tượng nguy hiểm này có điều kiện tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Trước đó, Lý Văn Vũ cầm súng chạy vào khu vực đồi núi xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, Phú Thọ hòng tẩu thoát.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, và Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vây bắt.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (phải) trực tiếp chỉ đạo lực lượng truy bắt đối tượng Lý Văn Vũ đêm 15/1 (Ảnh: Trần Hải).

Xác định Vũ là đối tượng lưu manh, nguy hiểm, có nhiều tiền án tiền sự, sẵn sàng dùng vũ khí nóng chống trả, Công an Phú Thọ huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ… triển khai chốt chặn, bao vây, phong tỏa khu vực truy bắt đối tượng.

Tối 15/1, công an đã bắt được Vũ. Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lập đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lý Văn Vũ để điều tra về tội Đe dọa giết người và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định.