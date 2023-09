Vợ ung thư mang 140 triệu tới tòa thay chồng bồi thường gia đình bị hại

Ngày 25/9, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Phạm Văn Mạnh (40 tuổi, trú xã Văn Lợi, Quỳ Hợp, Nghệ An) về tội Giết người.

Mạnh và nạn nhân B.V.C. (56 tuổi) là người cùng xóm. Ngày 7/4, cả hai đến gia đình trong xóm để dự đám cưới. Đến tối cùng ngày, ông C. bảo Mạnh trải chiếu để đánh bài thì 2 bên lời qua tiếng lại.

Bị cáo Phạm Văn Mạnh (Ảnh: Hoàng Lam).

Mạnh ra sau giếng của chủ nhà lấy một con dao nhọn giấu trong áo rồi đi tìm ông C. Hai bên tiếp tục cãi vã, Mạnh rút dao đâm liên tiếp vào người ông C. Nạn nhân vùng dậy bỏ chạy, Mạnh đuổi theo đâm trúng lưng.

Chị H. (vợ Mạnh) và một người hàng xóm chạy theo can ngăn Mạnh nhưng không được. Khi Mạnh đang tiếp tục đâm nạn nhân thì chị H. lao đến ôm chồng khiến 2 người bị ngã. Bất chấp sự can ngăn của vợ, Mạnh chồm dậy tấn công ông C.

Chị H. liều giữ được tay cầm dao của chồng, lúc này người hàng xóm cũng kịp chạy tới tước hung khí của Mạnh.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân C. tử vong do đa vết thương, trong đó có vết đâm gây thủng tim.

Truy sát hàng xóm, lĩnh án 20 năm tù (Video: Hoàng Lam).

Tại phiên tòa, bị cáo Mạnh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Mạnh khai, khi ông C. bảo trải chiếu đánh bài, bị cáo đã can ngăn vì sợ đám cưới mất vui. Tuy nhiên nạn nhân lại buông lời thách thức, thời điểm đó Mạnh có uống rượu, không làm chủ được hành vi nên đã gây án.

Trước Hội đồng xét xử, bị cáo Mạnh xin gửi lời xin lỗi tới bị hại và người thân nạn nhân.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Mạnh đã bồi thường hơn 40 triệu đồng mai táng phí cho phía nạn nhân. Tại phiên tòa, đại diện hợp pháp của người bị hại yêu cầu Mạnh phải bồi thường khoản tổn thất tinh thần và cấp dưỡng nuôi mẹ ông C. (86 tuổi) đến hết đời.

Chị H. - vợ bị cáo Mạnh - cho biết, đau thương mà chồng chị gây ra cho phía bị hại là không thể đong đếm được. Bởi vậy, người phụ nữ này sẽ thay chồng có trách nhiệm với người thân ông C.

Vợ bị cáo (áo vàng) quỳ, chắp tay xin lỗi gia đình bị hại C. (Ảnh: Hoàng Lam).

"Bản thân tôi đang mắc bệnh ung thư. Tôi không cam kết được sẽ bồi thường hết nhưng tôi còn sống ngày nào, tôi sẽ có trách nhiệm với gia đình bên đó ngày đó. Hôm nay tôi đưa đến 140 triệu, xin bồi thường cho gia đình anh C.", chị H. trình bày.

Chủ tọa phân tích, người phải chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần, các khoản mai táng phí, cấp dưỡng nuôi mẹ ông C. là bị cáo Mạnh. Tuy nhiên, việc chị H. thay chồng bồi thường là điều đáng ghi nhận, đây là tình tiết để hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình đối với bị cáo.

Chủ tọa quyết định tạm dừng phiên tòa 15 phút để hai bên thống nhất thỏa thuận phần đền bù trách nhiệm dân sự.

Chị H. từ phía bên kia phòng xét xử tiến lại, ngồi thụp trước vợ con và đại diện hợp pháp của bị hại, khuôn mặt chị hằn lên sự buồn bã, xót xa. Không rõ người phụ nữ này nói gì, chỉ thấy người đàn ông xua tay, ra hiệu chị đứng lên...

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất phía bị cáo phải bồi thường 180 triệu đồng, đồng thời cấp dưỡng nuôi mẹ ông C. 1,5 triệu đồng/tháng đến hết đời.

Xem xét toàn diện vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Phạm Văn Mạnh 20 năm tù.