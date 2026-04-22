Vờ giúp nữ sinh tìm chỗ đổ xăng rồi giật điện thoại

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Cường (SN 1991, trú xã Thạnh Xuân) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản trên địa bàn xã Nhơn Ái.

Nguyễn Thanh Cường tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào khoảng 22h40 ngày 18/4, em H.V.T.V. (19 tuổi), một sinh viên đại học trên địa bàn thành phố, đang điều khiển xe máy đến gần cầu Cái Răng thì xe hết xăng. Lúc này, một người đàn ông khoảng 35-40 tuổi, đi xe máy một mình, đã tiếp cận và đề nghị giúp đỡ V..

Đối tượng này đã hỗ trợ đẩy xe cho em V. từ cầu Cái Răng ra hướng quốc lộ 61C để tìm nơi đổ xăng. Một lúc sau, khi em V. đang nghe điện thoại, đối tượng bất ngờ giật chiếc iPhone 16 Promax của em này rồi phóng xe tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhơn Ái đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ điều tra và xác định Nguyễn Thanh Cường là đối tượng gây ra vụ cướp giật trên.

Tại cơ quan công an, Cường đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.