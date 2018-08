Vợ bị sàm sỡ, chồng cầm kéo đâm chết người sinh sự

Tuyên Quang:

Vũ Tuấn Anh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 30/8 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Tuấn Anh (SN 1984, trú tại xã An Tường, TP Tuyên Quang) để điều tra làm rõ về hành vi giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự 2015. Nạn nhân bị Tuấn Anh dùng kéo đâm chết là anh Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1990, trú tại xã An Tường, TP Tuyên Quang).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h ngày 29/8, Vũ Tuấn Anh dẫn vợ là chị Nguyễn Thị Ánh N. cùng con 9 tuổi đi ăn bánh cuốn tại một quán ăn ở phường Tân Quang. Trong quán có khoảng 10 người đang uống rượu ở bàn bên cạnh. Trong số nhóm người này có vài người mà Tuấn Anh quen biết.

Khi vợ chồng Tuấn Anh đang ăn thì một thanh niên bàn bên sang mời rượu. Tuấn Anh sau đó qua giao lưu, mời lại vài chén.

Vài phút sau anh Nguyễn Mạnh Hùng (28 tuổi) sang mời rượu và ngồi cạnh vợ anh Tuấn Anh. Tại đây, anh Hùng một tay cầm chén rượu mời, tay còn lại có hành vi khiếm nhã với vợ anh Tuấn Anh. Khi Tuấn Anh trừng mắt nhìn, Hùng lại tiếp tục kéo áo ngực chị này.

Bực tức, Tuấn Anh đã vỗ vai rồi gọi Hùng ra ngoài nói chuyện. Hai bên xảy ra xô xát. Lúc này, bạn của anh Hùng ra can ngăn nhưng Tuấn Anh đã vội lao vào trong quán lấy kéo rồi quay lại đâm Hùng nhiều nhát khiến người này tử vong.

Đến gần 9h sáng nay (30/8), được sự vận động của vợ và người thân, Vũ Tuấn Anh đã đến cơ quan công an đầu thú.

Trần Thanh