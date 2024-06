VKS Cấp cao tại Hà Nội: Đề nghị giảm 2-3 năm tù cho bị cáo Đỗ Hữu Ca

Cuối giờ sáng 26/6, tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Ninh, sau khi kết thúc phần xét hỏi các bị cáo, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội mời đại diện VKSND cùng cấp trình bày quan điểm giải quyết vụ án.

Quang cảnh phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo đó, vị đại diện VKS đánh giá, mức án sơ thẩm tuyên các bị cáo trong vụ án Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ,... xảy ra tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương,... là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, theo vị đại diện VKS, tại phiên xử phúc thẩm xuất hiện tình tiết mới, 6 bị cáo: Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đỗ Hữu Ca, Nguyễn Đình Đương, Đặng Khắc Thành, Hà Thị Bích Nhàn, đã giao nộp các tài liệu chứng minh bản thân được hưởng các tỉnh tiết giảm nhẹ.

Cụ thể, bị cáo Đỗ Hữu Ca đã cung cấp nhiều tài liệu chứng minh mình được hưởng các tình tiết giảm nhẹ. Đặc biệt, bị cáo này còn nộp thay một phần số tiền phải khắc phục hậu quả của vợ chồng bị cáo Đước, Ngọc Anh.

Do đó, VKS đề nghị HĐXX xem xét áp dụng các quy định của pháp luật để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Ca.

Tương tự, đối với cặp vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh, VKS cho rằng, 2 bị cáo cũng cung cấp các tài liệu để được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Tại phiên tòa, bị cáo Đước đề nghị được nhận toàn bộ số tiền 35 tỷ đồng đưa hối lộ cho bị cáo Ca, vì kết quả không thành. Ở hành vi này, vợ chồng bị cáo Đước, Ngọc Anh còn là nạn nhận về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Ca.

VKS cho rằng, ở bản án sơ thẩm phạt tội Đưa hối lộ đối với vợ chồng Đước, Ngọc Anh là khá nặng, điều này ảnh hưởng đến tâm lý tự giác tố cáo tội phạm. Bởi trong vụ án này, vợ chồng Đước đã chủ động làm đơn tố cáo Đỗ Hữu Ca nhận 35 tỷ đồng nhưng không chạy tội giúp.

Do đó, VKS đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho vợ chồng bị cáo trên.

Tương tự, các bị cáo có đơn kháng cáo và tham dự phiên tòa hôm nay, VKS đều ghi nhận việc giao nộp các tài liệu chứng minh bản thân được hưởng tình tiết giảm nhẹ so với án sơ thẩm.

Từ các căn cứ, phân tích nêu trên, đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội nêu quan điểm giải quyết vụ án như sau:

Đề nghị HĐXX cho bị cáo Đỗ Hữu Ca được giảm 2-3 năm tù so với mức án sơ thẩm 10 năm tù; không chấp nhận kháng cáo đối với bị cáo Thành, giữ nguyên mức án sơ thẩm.

Đối với bị cáo Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh, VKS đề nghị giảm cho bị cáo từ 3-6 tháng tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và giảm cho mỗi bị cáo từ 6-9 tháng về tội Đưa hối lộ.

2 bị cáo Nhàn, Đương, VKS đề cũng nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Trước đó tại phần xét hỏi, khai trước tòa, bị cáo Ca cho biết coi Đước như người em nên "không cho tiền Đước thì thôi chứ không có ý đồ lừa tiền vợ chồng Đước, mà lại lừa một cách ngớ ngẩn".

Bị cáo Ca nói thêm, khi Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra hành vi mua bán hóa đơn trái phép liên quan đến công ty của vợ chồng Đước, Ngọc Anh đã đến nhà cầu cứu Ca cứu Đước.

Khi đó ông Ca có hướng dẫn Ngọc Anh trích lại 10% số tiền thu lợi bất chính từ các doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép để khắc phục, nộp lại cho nhà nước.

Sau đó vợ chồng Ngọc Anh 4 lần mang tiền đến nhà ông Ca. Theo lời ông Ca, khi mang tiền đến Ngọc Anh không nói gì, chỉ nói cất tiền đi hộ. Khi đó ông Ca hiểu số tiền đó là để vợ chồng Ngọc Anh khắc phục hậu quả hành vi vi phạm pháp luật.

Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng phân trần có sự hiểu nhầm giữa Ngọc Anh và ông. Bản thân ông chỉ tư vấn phải chuẩn bị số tiền để khắc phục hậu quả, còn Ngọc Anh thì hiểu rằng mang tiền đến để nhờ ông chạy án.

Bị cáo Đỗ Hữu Ca (Ảnh: Nguyễn Dương).

"Tôi nhận tiền không hỏi lý do, để số tiền đó của vợ chồng Ngọc Anh hơn 3 tháng trong nhà là sai. Bị cáo thấy rất ân hận, ăn năn hối cải. Khi bị cáo biết công an đang điều tra đến công ty Đước thì bị cáo nói với Ngọc Anh tìm Đước về để hỏi rõ, tìm cách khắc phục hậu quả", bị cáo Ca khai.

Bị cáo khai tiếp, thời điểm đó ông nhận được cuộc gọi điện thoại của một cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh nói đang điều tra vụ án liên quan đến công ty của bị cáo Đước.

"Tôi mừng khi nghe điện thoại của cán bộ Công an Quảng Ninh, tôi mời họ đến nhà tôi để xử lý số tiền vợ chồng Ngọc Anh mang đến. Khi tổ công tác Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhà tôi, tôi chỉ vào chỗ vợ chồng Ngọc Anh để tiền vẫn còn nguyên. Công an kiểm đếm số tiền báo tôi là 35 tỷ đồng, lúc đó tôi mới biết số lượng tiền là như vậy", ông Ca khai.

Lên bục khai báo đối chất với bị cáo Ca, vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh vẫn giữ nguyên lời khai tại phiên tòa sơ thẩm rằng 4 lần mang 35 tỷ đồng đến nhà Đỗ Hữu Ca là để nhờ chạy án.

Trong phiên phúc thẩm, 5 bị cáo còn lại đều không kêu oan, chỉ mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình, xã hội.