Viên kim cương Ngôi sao thiên niên kỷ và vụ cướp "như phim Hollywood"

Ngày 7/11/2000, một băng nhóm tội phạm đã tấn công triển lãm kim cương ở Greenwich, London, Anh. Băng nhóm đánh cắp Ngôi sao thiên niên kỷ - viên kim cương "hoàn hảo nhất thế giới", có giá trị lên đến 200 triệu bảng Anh. Vụ trộm đã gây xôn xao trên toàn nước Anh và được biết đến với tên gọi "vụ trộm mái vòm thiên niên kỷ".

Hình ảnh từ camera an ninh của triển lãm cho thấy một người đã vung búa tạ vào chiếc tủ chứa viên kim cương Millennium Star (Ảnh: Windfall Films /ITV).

Điều gì đã xảy ra trước vụ trộm kim cương?

Vào tháng 2/2000, một băng nhóm vũ trang cố gắng đột kích một xe an ninh ở Nine Elms, London, để lấy 10 triệu bảng Anh. Bằng cách chặn cả hai đầu đường Nine Elms Lane, nhóm tội phạm dùng một chiếc xe tải chở cây thông Noel để phá hoại và chặn xe an ninh.

Tuy nhiên, kế hoạch bị phá hủy vì một tình huống khó tin: Khi nhóm cướp để xe tải ở đầu đường, bất ngờ một người lạ mặt vì đi làm muộn đã vội nhảy lên xe và lái đi mất.

Ngày 7/7/2000, băng cướp đã tái khởi động lại kịch bản trên, chúng sử dụng một chiếc cọc kim loại để đâm vào xe chứa tiền. Tuy nhiên, kế hoạch tiếp tục thất bại khi một chiếc xe cảnh sát xuất hiện đột ngột. Băng cướp bắn vào xe cảnh sát và tẩu thoát.

Đội tình báo Anh xác định một băng nhóm tội phạm đang lên kế hoạch cho những vụ trộm cướp quy mô lớn. Song song việc thiết lập an ninh toàn diện, cảnh sát cũng bí mật thành lập chiến dịch điều tra lớn nhất và tốn kém nhất trong lịch sử tính tới thời điểm đó. Một cảnh sát mật với biệt danh "nhà ảo thuật" đã thâm nhập vào thế giới tội phạm kim cương.

Cảnh sát theo dõi chặt băng nhóm, lập kế hoạch bắt giữ. Sau nhiều tháng mật phục, cảnh sát đã có manh mối về một âm mưu trộm kim cương. Băng nhóm tội phạm đã chuẩn bị một đường hầm và đang thuê những chiếc thuyền cao tốc.

Kế hoạch giăng lưới tóm gọn cả băng nhóm tội phạm đã được cảnh sát lên kịch bản chi tiết...

Âm mưu trộm kim cương táo bạo

Đúng như kế hoạch, ngày 7/11/2000, băng nhóm tội phạm thực hiện vụ trộm kim cương Millennium Star. Chúng sử dụng các thiết bị công nghệ cao cấp để đánh lừa hệ thống an ninh của Millennium Dome.

Trong khi một thành viên lái xe cẩu đâm vào triển lãm gây ra sự hỗn loạn và làm phân tán sự chú ý của nhân viên bảo vệ, các thành viên khác đã xông vào khu vực triển lãm và đe dọa, khống chế khách tham quan, nhân viên bảo vệ.

Sau đó chúng phá vỡ tủ chứa kim cương, lấy đi 19 viên kim cương có giá trị hàng trăm triệu bảng Anh.

Viên kim cương Ngôi sao thiên niên kỷ nặng 203 carat (Ảnh: PA/Press Association).

Cảnh sát đã biết trước kế hoạch và thay thế tất cả nhân viên tại Dome bằng các cảnh sát chìm, ẩn náu dưới mái vòm trong một đường hầm. Nhưng không rõ vì lý do gì, khi cảnh sát ập đến, nhóm trộm kim cương đã bỏ chạy thành công.

Băng nhóm tội phạm đã sử dụng tàu điện ngầm để chạy trốn, sau đó chuyển sang một chiếc xe tải để trốn thoát.

Cảnh sát London đã khởi động cuộc truy đuổi trên toàn quốc. Và những tên tội phạm không thể trốn thoát được mãi. Các thành viên của băng nhóm lần lượt bị bắt khi đang cố gắng lẩn trốn bằng nhiều cách khác nhau.

Tổ chức triển lãm với viên kim cương có tên Ngôi sao thiên niên kỷ - "một trong những viên kim cương đẹp nhất thế giới" - giống như thách thức tội phạm London (Ảnh: The Sun).

Trong quá trình chạy trốn, nhóm tội phạm đã ném các hộp chứa kim cương xuống sông. Cảnh sát đã nỗ lực thu thập lại số kim cương bị ném này.

Ngày 8/11/2001, sáu thành viên của băng đảng xuất hiện tại phiên tòa xét xử vụ trộm kim cương. Hai thủ lĩnh của băng đảng bị kết án 15 năm tù. 4 thành viên còn lại lần lượt nhận các mức án 4 năm, 5 năm, 12 năm và 15 năm tù.

Còn số phận của viên kim cương Ngôi sao thiên niên kỷ thì sao? Do đã biết trước kế hoạch của vụ cướp kim cương nên cảnh sát đã thay thế toàn bộ kim cương bằng các bản sao. Đặc biệt cảnh sát còn lắp đặt một bức tường giả bên trong phòng triển lãm và ẩn nấp đằng sau đó là 20 cảnh sát có vũ trang.

Viên kim cương Millennium Star đã được cảnh sát trả lại nguyên vẹn cho bảo tàng sau khi vụ án kết thúc.

Theo Mylondon, Abcnews