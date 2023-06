Viên đạn định mệnh của người thợ săn

Tháng 12/2020, Morgan Keane, 25 tuổi, đang đốn củi bên ngoài nhà mình ở ngôi làng phía bắc Toulouse, Pháp, bất ngờ mất mạng vì một viên đạn găm thẳng vào ngực.

Thời điểm xảy ra vụ án khoảng 16h30 ngày 4/12/2020, người nổ súng được xác định ngay sau đó là thợ săn Julien Féral (35 tuổi), mới nhận được giấy phép săn bắn 6 tháng trước. Anh này khẳng định mình chỉ nghĩ rằng đang bắn một con lợn rừng. Viên đạn của người thợ săn đã giết chết Keane ở khoảng cách 75m.

Féral khai tham gia cuộc đi săn cùng anh rể nhưng không biết đâu là khu vực săn bắn, đâu là khu vực riêng tư nhà dân. Anh ta nói mình đang đứng trên cánh đồng, thấy "không có xe, không có nhà, không có người"; nhưng lại nghe tiếng động và phát hiện một con lợn rừng, nên quyết định nổ súng để hạ gục con lợn.

Người thân, bạn bè tưởng nhớ Morgan Keane trong buổi tưởng niệm diễn ra ngày 4/12/2021 (Ảnh: Valentine Chapuis/AFP).

Âm mưu giết người?

Keane và em trai Rowan sống trong khu nhà do người cha quá cố để lại. Cha của Keane qua đời vào tháng 7/2019. Ông từng đụng độ với những thợ săn địa phương hai năm trước đó, cáo buộc những người này đã săn bắn quá gần vùng đất của gia đình ông.

Liên quan vụ Keane bị bắn, người tổ chức cuộc đi săn là Lapergue thừa nhận Féral thiếu kinh nghiệm săn lợn rừng và không biết rõ khu vực săn bắn; nhưng ông này cũng phủ nhận mọi trách nhiệm liên quan vụ việc.

Lapergue bị buộc tội ngộ sát vì đã không đưa ra các hướng dẫn an ninh đầy đủ trước buổi đi săn; tuy nhiên Lapergue đã phủ nhận cáo buộc này. Lapergue cũng bác bỏ các kết luận của cơ quan điều tra rằng cuộc đi săn "hoàn toàn vô tổ chức" và "nguy hiểm".

Trong khi đó, luật sư của nạn nhân Keane cho rằng những người tổ chức cuộc săn bắn đã cố tình sắp xếp đi săn gần nhà Keane với mục đích trả thù cha anh.

Thời điểm năm 2020, không có quy định về khoảng cách tối thiểu hợp pháp khi săn bắn gần nhà dân ở Pháp; nhưng một số nơi áp dụng quy tắc điểm săn bắn phải cách nhà dân ít nhất 150m.

Luật sư của Keane cho rằng với việc anh bị bắn từ khoảng cách 75m cho thấy những thợ săn này đã rất vô trách nhiệm, cần phải xử nghiêm.

"Từ "tai nạn" dùng trong trường hợp này hoàn toàn không chính xác. Đã đến lúc có chế tài xử phạt nghiêm khắc, mang tính răn đe hơn với loại tội phạm săn bắn", luật sư nêu quan điểm.

Bản án gây tranh cãi

Em trai của Keane đề nghị tòa xét xử kẻ bắn anh trai mình với tội danh Giết người.

Trước tòa, Féral thừa nhận anh ta đã không xác định được mục tiêu khi nổ súng. Anh ta khai đi săn để giải tỏa đầu óc sau cái chết của cô con gái nhỏ.

Féral thừa nhận mình rất ân hận, ám ảnh sau cái chết của Keane và gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân.

Ngày 12/1/2023, tòa án ở thị trấn Cahors tuyên án Julien Féral 2 năm tù treo và nhận lệnh cấm săn bắn suốt đời.

Tòa cũng tuyên 18 tháng tù treo đối với người tổ chức cuộc đi săn là Laurent Lapergue. Ông ta bị cấm săn bắn trong 5 năm.

Những người bạn của Keane cho biết: "Chúng tôi thất vọng với phán quyết này".

Những người bạn của Morgan Keane diễu hành để tỏ lòng tiếc thương bạn của mình và phản đối mức án dành cho thợ săn (Ảnh: AFP).

Vụ việc bắn chết người do nhầm với lợn rừng đã làm dấy lên làn sóng kêu gọi săn bắn an toàn tại Pháp. Cái chết của Keane đã châm ngòi cho một chiến dịch truyền thông trên các nền tảng xã hội và một bản kiến nghị săn bắn an toàn với hơn 100.000 người ký tên.

Các thành viên của Liên đoàn Thợ săn Quốc gia phản ứng, cho rằng họ đang bị kỳ thị và châm biếm.