Vì sao vụ án liên quan Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản chưa được xét xử?

Tại cuộc họp báo Bộ Công an vào chiều 19/12, một nội dung được các cơ quan báo chí quan tâm là, vào tháng 7/2019, ông Lê Thanh Thản - Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh đã bị khởi tố về tội "Lừa dối khách hàng", nhưng đến nay vụ án vẫn chưa được đưa ra xét xử. Một số người dân là bị hại trong vụ án có phản ánh, theo trình tự tố tụng họ phải được nhận các tài liệu điều tra như kết luận điều tra, cáo trạng... nhưng đến nay vẫn chưa được cung cấp.

Trả lời nội dung trên, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, ngày 5/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản - Tổng Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2, Điều 198, Bộ luật Hình sự năm 2015. Vụ án này liên quan dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội).

Trung tướng Nguyễn Hải Trung thông tin tại cuộc họp báo. (Ảnh: Nguyễn Dương).

"Có hai nhóm hành vi vi phạm: Nhóm hành vi lừa dối khách hàng, làm giả, vi phạm quy định về quy hoạch xây dựng, riêng trách nhiệm của ông Thản thì rõ rồi, không phải bàn cãi gì nữa. Tuy nhiên, trong cùng một vụ án này lại có thêm nhóm hành vi về thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng, thuộc về trách nhiệm của các cán bộ Thanh tra phường Kiến Hưng, Thanh tra xây dựng, lãnh đạo quận Hà Đông thời điểm đó...", Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết, với nhóm hành vi về thiếu tinh thần trách nhiệm thì Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, tuy nhiên Viện lại trả lại hồ sơ để bổ sung. Vụ án này liên quan đến cán bộ, đảng viên, do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã báo cáo Thường vụ Thành ủy Hà Nội trước đây để đưa vào diện vụ án do Ban Thường vụ theo dõi, chỉ đạo.

"Cách đây 2 tuần, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của thành phố vừa họp chỉ đạo các cơ quan điều tra, về quan điểm, đường lối xử lý. Thời gian tới chúng tôi sẽ khẩn trương hoàn thành các thủ tục tiếp theo, đưa vụ án ra truy tố, xét xử...", Giám đốc Công an TP Hà Nội nói.

Ông Lê Thanh Thản (Ảnh: NLĐ)

Trước đó, ngày 5/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thanh Thản về tội "Lừa dối khách hàng".

Tháng 4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã kết thúc điều tra vụ án "Lừa dối khách hàng, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội); đề nghị VKSND TP Hà Nội truy tố 7 bị can về hai tội danh trên.

Theo đó, ông Lê Thanh Thản (72 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh - bị đề nghị truy tố về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2, Điều 198, Bộ luật Hình sự năm 2015.

6 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Các bị can gồm: Nguyễn Duy Uyển (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông), Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông), Bùi Văn Bằng, Đỗ Văn Hưng, Mai Quang Bài, Nguyễn Văn Năm.