Vết trượt dài của một thầy giáo

Vừa đi dạy vừa chống phá Nhà nước

Bùi Văn Thuận (SN 1981) sinh ra và lớn lên tại xã Bảo Hiệu (huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình). Năm 2000, Thuận tốt nghiệp Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Hòa Bình. Sau đó, Thuận theo học tại Trường Cao đẳng Thương mại Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội.

Từ năm 2013, dù đang giảng dạy tại một trường tư thục trên địa bàn Hà Nội nhưng Thuận vẫn nghe theo các đối tượng cầm đầu, cốt cán trong nhóm "Hội anh em dân chủ" lôi kéo, tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.

Trên các trang mạng xã hội và blog cá nhân, Thuận thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh với nội dung tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ danh dự, uy tín, hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đến giữa năm 2016, Thuận được kết nạp làm thành viên của "Hội anh em dân chủ" và sử dụng tài khoản facebook "Thuan Van Bui" để tham gia nhóm kín trên facebook và họp trực tuyến với "Hội anh em dân chủ". Tiếp đó, Thuận được bầu làm thành viên "Ban truyền thông" của hội này với nhiệm vụ quản trị các trang web, fanpage, nhóm kín.

Năm 2017, một số đối tượng cầm đầu, cốt cán trong "Hội anh em dân chủ" đã bị Công an Thành phố Hà Nội bắt, các nhánh hoạt động trong hội cũng giảm đi. Thuận chuyển về quê Hòa Bình rồi lại di chuyển vào phía Nam hoạt động.

Sa lưới

Từ năm 2018, Bùi Văn Thuận cùng vợ con sinh sống, làm việc tại phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa dưới vỏ bọc bán mật ong chanh đào. Tại quê vợ, Thuận vẫn tiếp tục có hành vi tuyên truyền nói xấu, xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xuyên tạc công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương...

Gần đây nhất, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam, Thuận đã liên tục đăng tải các bài viết với nội dung phản cảm, ngôn từ dung tục, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan thu thập 97 bài viết, bình luận với tổng số hàng trăm trang trên mạng xã hội thuộc quyền quản trị của Bùi Văn Thuận.

Hành vi phát tán các tài liệu trên tài khoản facebook cá nhân của Bùi Văn Thuận được các đối tượng phản động, phần tử chống đối chia sẻ, tuyên truyền để kích động nhằm chống phá Đảng, Nhà nước.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, ngày 26/4, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã trưng cầu Sở Thông tin và Truyền thông giám định nội dung các bài viết được thu thập trên tài khoản facebook "Thuan Van Bui".

Ngày 5/5, Sở Thông tin truyền thông Thanh Hóa có kết luận giám định các thông tin mà Thuận đăng tải có nội dung phỉ báng, đả kích về Chủ nghĩa xã hội, xuyên tạc, tuyên truyền chống phá Đảng ….

Theo Trung tá Lê Ngọc Anh, Phó Trưởng Công an thị xã Nghi Sơn, năm 2018, Thuận cùng vợ con về quê sinh sống dưới vỏ bọc bán hàng mật ong chanh đào. Đối tượng ít quan hệ với bà con lối xóm, khu dân cư. Bên ngoài đối tượng không có biểu hiện gì nhưng trên không gian mạng thì liên tục có những hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.

Theo thông tin từ Phòng an ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa, phương thức hoạt động của đối tượng rất tinh vi, sau khi đăng tải lên facebook sẽ ngay lập tức xóa dấu vết, không sử dụng tài khoản facebook chính thống, không đăng ký số điện thoại để thành lập facebook gây khó khăn cho công tác điều tra.

Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có đủ căn cứ chứng minh trang facebook Thuan Van Bui chính là của Thuận.

Quá trình khám xét, cơ quan an ninh điều tra đã phối hợp với Cục A05, Bộ Công an thu giữ 101 trang tài liệu đang được lưu giữ trong máy tính cá nhân Bùi Văn Thuận. Trong đó, nhiều tài liệu có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, bôi nhọ, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Căn cứ vào các tài liệu đã thu thập, ngày 12/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; ngày 29/8 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở (phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn) đối với Bùi Văn Thuận về tội "Tàng trữ tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Ngày 30/8, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có các quyết định phê chuẩn quyết định và lệnh của cơ quan An ninh điều tra.