Bắt giam chủ Facebook tuyên truyền chống phá chính quyền

Dân trí Võ Hoàng Thơ dùng tài khoản Facebook để đăng tải, chia sẻ 47 bài viết có nội dung sai sự thật đi ngược chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã khởi tố bị can, bắt giam Võ Hoàng Thơ (36 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều), để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước; quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, trước đó Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phát hiện tài khoản Facebook "Minh Long", do Thơ làm chủ đã đăng tải nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, đi ngược chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Võ Hoàng Thơ vừa bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Hoàng Tùng).

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển vụ việc đến Công an quận Ninh Kiều điều tra làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Thơ thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Theo cơ quan điều tra, Thơ từng có thời gian làm việc trong lĩnh vực báo chí nhưng có nhận thức sai lệch về tình hình xã hội, nhất là các chính sách trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Bị can thường xuyên đăng tải chia sẻ những bài viết không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức Đảng, đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của các cá nhân, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hoàng Tùng