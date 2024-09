Vây bắt hai thanh niên cướp giật điện thoại, 4 người dân bị đâm

Ngày 30/9, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ, lấy lời khai Nguyễn Văn Đệ (25 tuổi, quê Bạc Liêu) và Lô Văn Phúc (27 tuổi, quê Nghệ An) để làm rõ vụ cướp giật điện thoại, dùng dao đâm 4 người dân bị thương.

Hung khí hai đối tượng dùng để chống trả người dân (Ảnh: Người dân cung cấp).

Thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, Đệ chạy xe máy chở Phúc rảo quanh khu vực TP Thuận An kiếm "con mồi".

Khi chạy đến đường Lê Thị Trung, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, cả hai phát hiện cô gái đi trên xe máy có cầm điện thoại nên đã áp sát, giật chiếc điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy.

Người dân đã tri hô đồng thời đuổi bắt hai đối tượng này. Chạy được một đoạn, người dân đã áp sát khiến hai thanh niên ngã xuống đường, cả 2 bỏ xe chạy bộ. Họ tiếp tục đuổi theo thì bị cả 2 rút dao chống trả, đâm loạn xạ khiến 4 người dân bị thương nhẹ nhưng hai đối tượng sau đó đã bị bắt giữ, bàn giao cho công an.