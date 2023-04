Vận động đối tượng trốn truy nã 20 năm ra đầu thú

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên mới đây đã phát hiện gia đình đối tượng Bùi Chí Nam (SN 1969, ở Hương Sơn, Bình Xuyên) - đang bị truy nã theo Quyết định số 38 ngày 21/9/2004 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thủ Đức, TPHCM - có thông tin và liên lạc với Nam.

Đối tượng Bùi Chí Nam ra đầu thú sau gần 20 năm lẩn trốn (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc).

Ngay lập tức, Công an xã Hương Sơn đã tiến hành vận động gia đình để Bùi Chí Nam ra đầu thú.

Vừa qua, sau gần 20 năm lẩn trốn, Nam đã tới công an xã này đầu thú.

Công an xã Hương Sơn đã lập biên bản tiếp nhận tội phạm ra đầu thú, chuyển Công an huyện Bình Xuyên để tiến hành bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức, TPHCM xử lý theo quy định.