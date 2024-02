Ngày 20/2, gia đình ông Lê Xuân Sáu (41 tuổi, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đón thi thể con gái Lê Thị Thùy Linh (21 tuổi) về hỏa táng.

Chị Linh được gia đình trình báo mất tích từ mùng 7 Tết sau khi rời nhà trọ ở phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Ba ngày sau, thi thể nạn nhân được tìm thấy tại một nhà trọ trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Gia đình trình báo Linh mất tích từ mùng 7 Tết.

Hành trình xuyên đêm tìm con gái mất tích

Học hết lớp 11, vì hoàn cảnh gia đình, Linh lên Hà Nội tìm việc làm, sau đó quản lý một số nhà trọ. Sau kỳ nghỉ Tết, ngày 15/2, cô và bạn cùng phòng bắt xe từ Thanh Hóa lên Hà Nội, quay trở lại công việc.

Hôm sau, cô mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy hiệu Vision màu đỏ, nói với người thân dẫn khách xem phòng trọ. Tối cùng ngày, gia đình mất liên lạc với cô.

"Trước đó, Linh vẫn nhắn tin và liên lạc với mọi người. Sau 19h ngày 16/2, chúng tôi không thể liên lạc với Linh, điện thoại thông báo thuê bao", chị Lê Thị Oanh, cô ruột nạn nhân, kể lại.

Đến 23h ngày 17/2, L.A. - bạn cùng phòng của Linh - báo tin hơn một ngày không liên lạc được với cô gái. Thời điểm này, gia đình nỗ lực gọi cho Linh song cũng không được.

Camera ghi lại hình ảnh cuối của Linh trước khi rời nhà trọ (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Lo có chuyện chẳng lành, rạng sáng 18/2, ông Sáu và một vài người thân vượt 200km từ Thường Xuân ra Hà Nội tìm kiếm con gái. Họ trình báo công an địa phương, chia nhau đến các khu nhà trọ do Linh quản lý để tìm kiếm thông tin.

Chị Oanh cho biết qua trích xuất camera, địa điểm cuối cùng Linh đến là nhà trọ ở phố Bùi Xương Trạch (quận Thanh Xuân). Camera ghi nhận lúc 18h35 ngày 16/2, cô gái mặc áo khoác bên ngoài màu hồng.

"Linh rất ngoan ngoãn và hiền lành, không có xích mích với ai, nên việc cháu mất tích khiến chúng tôi lo lắng", người phụ nữ nói.

Đến khoảng 12h30 ngày 19/2, Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng nghi vấn Hoàng Minh Hào (20 tuổi, quê Bắc Giang) và phát hiện thi thể chị Linh tại một khu trọ ở phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy).

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngày 20/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Hào về tội Giết người và Cướp tài sản.

Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ước mơ dang dở

Ông Trần Văn Anh, Chủ tịch UBND xã Luận Thành (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cho biết gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Mẹ của Linh mất cách đây 4 năm do tai nạn giao thông, người bố trở thành lao động chính nhưng thường xuyên đau ốm, không đủ sức gánh vác cả gia đình với 3 người con gái.

"Hôm nay, gia đình cháu đã đưa thi thể về làm thủ tục hỏa táng", ông Anh nói và cho biết chính quyền sở tại đã tới động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Ngôi nhà nơi phát hiện thi thể nạn nhân (Ảnh: Long Nguyễn).

Linh là con gái lớn trong nhà, sau có hai em gái 7 và 14 tuổi. Thương bố và các em, cô học hết lớp 11 rồi lên Hà Nội tìm việc.

Chị Oanh kể ước mơ của cháu gái là kiếm đủ tiền xây nhà cho bố và các em, làm thêm 2-3 năm mua chiếc ô tô cũ giá rẻ để bố có phương tiện đi lại. Nhưng mọi ước mơ của cô gái 21 tuổi đã bị dập tắt bởi hành vi tàn độc của kẻ thủ ác.

"Chúng tôi đã rất sốc và đau buồn khi hay tin Linh bị sát hại, mong pháp luật trừng trị nghiêm minh đối tượng, đòi lại công bằng cho cháu", chị Oanh đau buồn nói.