Tuyên án người đàn ông đâm trọng thương bạn nhậu

Ngày 8/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn An (40 tuổi, trú huyện Mỹ Đức, Hà Nội) mức án 11 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo buộc, chiều 28/11/2023, An đến thăm trang trại chăn nuôi của anh Nguyễn Văn Tuấn (thôn Đông Bình, xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức). Tại đây, An đã cùng một số người làm thịt chó để nhậu.

Tối cùng ngày, sau bữa nhậu, tất cả chuẩn bị ra về. Lúc này, ông Vũ Văn T. (54 tuổi) có biểu hiện say rượu nên xảy ra mâu thuẫn với An.

Lời qua tiếng lại, ông T. bực tức thách thức An rồi cầm chổi đe dọa. Lúc này, An vào trong sân lấy một con dao chạy ra hăm dọa và được mọi người can ngăn.

Sau đó, ông T. được ông Nguyễn Mạnh Tấn (54 tuổi) dùng xe máy chở về nhà, còn An đi xe máy phía sau. Khi ông Tấn đi đến địa phận thôn Kim Bôi (xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức) do đường trơn trượt nên xe máy bị đổ, ông T. ngã ra đường.

Bị cáo Nguyễn Văn An tại tòa (Ảnh: Hồng Minh).

Bực tức trong người vì cho rằng An nhỏ tuổi nhưng trước đó hỗn láo với mình, ông T. ngồi xuống vệ đường, cầm một thanh tre và liên tục chửi bới An.

Đúng lúc này, An điều khiển xe máy đi đến, nghe thấy ông T. chửi mình nên đã rút dao bầu đâm trúng mạn sườn sau bên trái của ông T.. Sau đó, cả hai lăn xuống mương nước. An bò được lên bờ, đem dao vứt xuống miệng cống rồi bỏ về, còn nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu.

Do được cấp cứu và điều trị kịp thời nên ông T. không tử vong nhưng bị tổn hại 59% sức khỏe. Ngày 1/12/2023, Nguyễn Văn An ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Ngoài mức án tù, Hội đồng xét xử cũng buộc bị cáo Nguyễn Văn An phải bồi thường cho nạn nhân hơn 400 triệu đồng.