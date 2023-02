Tướng Đỗ Hữu Ca bị điều tra dấu hiệu nhận 35 tỷ đồng để "chạy án"

Liên quan tới việc khởi tố Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, chiều cùng ngày, nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí đã thông tin thêm về vụ việc.

Theo nguồn tin này, ông Đỗ Hữu Ca đã nhận 35 tỷ đồng của "trùm buôn hóa đơn" tên là Trương Xuân Đước (52 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) với mục đích "chạy án" khi người này đang bị Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị cáo buộc nhận 35 tỷ đồng để chạy án cho chủ doanh nghiệp (Ảnh: Công an cung cấp).

"Sau khi nhận tiền, ông Ca khai không đưa tiền cho ai mà giữ lại. Sau khi cơ quan công an tới nhà riêng của ông này, lực lượng chức năng đã động viên và cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã nộp hết số tiền này cho cơ quan điều tra", nguồn tin nói.

Theo cơ quan điều tra, việc bắt tướng Ca nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Quá trình điều tra cơ quan an ninh phát hiện một nhóm người thành lập các công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố, tạm giam các bị can gồm: Trương Xuân Đước (52 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Anh (44 tuổi, vợ Đước), Trương Văn Nam (33 tuổi), cả 3 đều trú tại TP Hải Phòng, về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước. Ngoài ra, cơ quan công an còn khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can khác về tội Trốn thuế.

Nói về mối quan hệ giữa tướng Ca và Trương Xuân Đước, nguồn tin cho hay "trùm buôn hóa đơn" có mối quan hệ lâu năm và khá thân thiết với ông Ca. Đước cũng là người móc nối với một số người tại Công ty Nhiệt điện Đông Triều - TKV, trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra ở doanh nghiệp này.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 22/2, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.