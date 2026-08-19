Từ tin báo về tờ tiền giả, công an phá đường dây tội phạm liên tỉnh

Ngày 19/8, Công an TP Cần Thơ cho biết, từ tin báo của người dân về một tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nghi là tiền giả, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh, truy xét, qua đó làm rõ đường dây làm, tàng trữ, mua bán và lưu hành tiền giả tại nhiều tỉnh, thành phố.

Theo Công an TP Cần Thơ, từ khi tiếp nhận tin báo đến khi lần ra đối tượng cầm đầu, nơi làm tiền giả và tiếp tục bắt giữ các mắt xích của đường dây tại nhiều tỉnh, thành phố chỉ diễn ra trong hơn 2 ngày.

Bị can Huỳnh Quốc Thanh được xác định là người cầm đầu (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo đó, khoảng 9h ngày 6/8, Công an phường Tân An tiếp nhận tin báo của một người dân về việc có đối tượng sử dụng tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nghi là tiền giả để thanh toán.

Ngay sau đó, Công an phường Tân An phối hợp với Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh kinh tế Công an TP Cần Thơ tiến hành xác minh, truy vết.

Đến 18h cùng ngày, lực lượng công an xác định được đối tượng sử dụng tiền giả, khám xét nơi cất giấu và thu giữ hàng chục tờ tiền nghi giả mệnh giá 500.000 đồng.

Từ kết quả xác minh ban đầu, các lực lượng tiếp tục mở rộng truy xét. Các tổ công tác lần theo dấu vết đối tượng đến địa bàn Đồng Tháp, Tây Ninh và TPHCM, qua đó làm rõ các đối tượng mua bán, tàng trữ, tiêu thụ và trực tiếp làm tiền giả.

Tối 7/8, công an đã bắt Huỳnh Quốc Thanh, đối tượng cầm đầu hành vi làm tiền giả, cùng người giúp sức. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm tờ tiền giả, máy in màu, máy tính, mực in và nhiều công cụ phục vụ việc làm tiền giả.

Ngày 8/8, Công an TP Cần Thơ tiếp tục bắt một đối tượng tại TPHCM, qua đó làm rõ thêm các mắt xích trong đường dây.

Kết quả giám định xác định 623 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng, tổng trị giá theo mệnh giá hơn 283 triệu đồng.

Các đối tượng vừa bị khởi tố (Ảnh: CACC)

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can gồm Nguyễn Hồng Ngọc Thảo (SN 2004, ngụ phường Tân An, TP Cần Thơ); Trần Quốc Khải (SN 2000, ngụ xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp); Bùi Văn Cường (SN 1988, ngụ xã Định Mỹ, tỉnh An Giang); Huỳnh Quốc Thanh (SN 1998, ngụ xã Trà Vòng, tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Trần Quốc Định (SN 2001, ngụ xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Đức Cường (SN 2007, ngụ xã Trường Xuân, tỉnh Đắk Nông).

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân, các cơ sở kinh doanh,... nâng cao cảnh giác khi giao dịch bằng tiền mặt. Khi phát hiện tiền có dấu hiệu bất thường hoặc nghi là tiền giả, cần nhanh chóng thông báo và cung cấp thông tin cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xác minh, xử lý.