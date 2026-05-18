Bắt người đàn ông sản xuất tiền giả, mang theo cả máy in

Ngày 18/5, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) phối hợp với lực lượng công an tiếp tục điều tra một đối tượng có hành vi sản xuất tiền giả. Khoảng 17h ngày 17/5, tổ công tác của Đồn Biên phòng Sa Huỳnh cùng lực lượng công an tuần tra trên địa bàn phát hiện một người đàn ông đi xe điện có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng biên phòng xác định đối tượng này là Cao Đình Lâm (35 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa). Bên trong túi xách mà người này mang theo có 424 tờ giấy in hình loại tiền có mệnh giá 5.000 đồng. Ngoài ra, đối tượng này còn mang theo máy in màu và nhiều dụng cụ làm tiền giả.

Đối tượng Cao Đình Lâm cùng số tiền giả mệnh giá 5.000 đồng bị thu giữ (Ảnh: Nguyễn Hương).

Làm việc với cơ quan chức năng, Cao Đình Lâm khai nhận đã in nhiều tờ tiền giả tại nhà rồi mang theo để tiêu xài trên đường di chuyển đến thành phố Đà Nẵng.

Ngoài số tiền giả in sẵn, đối tượng Lâm còn mang theo máy in để vào các nhà nghỉ tiếp tục sản xuất thêm tiền giả. Khi đến địa bàn phường Sa Huỳnh, Cao Đình Lâm vào một tiệm tạp hóa để tiêu thụ tiền giả.

Theo Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, Cao Đình lâm từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xử phạt 3 năm tù giam về tội Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả. Sau khi ra tù, Cao Đình Lâm tiếp tục đi theo con đường phạm tội cũ.