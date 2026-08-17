48 giờ điều tra, triệt phá thành công đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả

Ngày 17/8, Công an TP Cần Thơ cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an,Thành ủy và UBND thành phố về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Công an thành phố vừa triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả hoạt động tại nhiều địa phương.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa trao thưởng cho các cán bộ tham gia phá án (Ảnh: CTV).

Sau khi phát hiện hành vi tiêu thụ tiền giả, Công an TP Cần Thơ đã khẩn trương xác minh, huy động lực lượng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Chỉ trong 48 giờ, lực lượng chức năng đã làm rõ toàn bộ đường dây, bắt đối tượng cầm đầu và các đối tượng liên quan tại TP Cần Thơ, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Tây Ninh và TPHCM.

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ hơn 300 triệu đồng tiền giả thành phẩm và chưa thành phẩm, cùng toàn bộ phương tiện được sử dụng để sản xuất tiền giả và nhiều tang vật liên quan.

Vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật, đồng thời truy bắt những đối tượng còn lại.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây này, UBND TP Cần Thơ đã quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Công an thành phố, gồm Phòng An ninh điều tra, Phòng An ninh kinh tế, Công an phường Tân An và 3 cá nhân.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - biểu dương lực lượng làm nhiệm vụ (Ảnh: Thành An).

Tại buổi trao thưởng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân, đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt và hiệu quả của lực lượng công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu Công an TP Cần Thơ khẩn trương khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định; tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại, không để lọt tội phạm.