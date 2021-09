Tụ tập ăn nhậu còn "cà khịa" với hàng xóm, ba người bị phạt 45 triệu đồng

Dân trí Ba người đàn ông ở huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) vừa bị xử phạt hành chính số tiền 45 triệu đồng vì tụ tập ăn nhậu, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày 31/8, Công an xã Thạnh Hòa (huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) cho biết, cơ quan này vừa tống đạt quyết định của Chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 người đàn ông tụ tập ăn nhậu giữa lúc địa phương đang giãn cách xã hội.

Cụ thể, 3 người bị phạt là Phạm Văn T. (21 tuổi), Nguyễn Văn L. (36 tuổi), cùng ngụ xã Thanh Hòa và Trần Hoàng A. (36 tuổi), ngụ xã Bàn Thạch, huyện Giồng Riềng.

Mỗi người bị phạt 15 triệu đồng do có hành vi "Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người".

Các trường hợp Phạm Văn T., Nguyễn Văn L. và Trần Hoàng A. bị phạt mỗi người 15 triệu đồng về hành vi vi phạm về tập trung đông người (Ảnh: Văn Vũ).

Trước đó, vào ngày chiều ngày 22/8, Công an xã Thanh Hòa nhận được tin báo của người dân về việc có 3 người đàn ông tổ chức ăn nhậu rồi cự cãi gây mất an ninh trật tự tại ấp Láng Quắm.

Lực lượng Công an xã Thanh Hòa xuống ấp Láng Quắm đã bắt quả tang Tr. cùng với Hoàng A. và L. đang ăn nhậu, chửi nhau với hàng xóm, làm mất an ninh trật tự ở địa phương. Do vậy, lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm hành chính ba người đàn ông này.

Chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng cũng yêu cầu các cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà ba người đàn ông này không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hành