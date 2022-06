Từ Lào Cai vào Nghệ An vận chuyển ma túy lấy gần 1 tỷ đồng tiền công

Ngày 10/6, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Tráng Xuân Năng (SN 1992, trú huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Khoảng cuối tháng 3/2021, Tráng Xuân Năng được một người trú cùng địa phương thuê vào Nghệ An vận chuyển ma túy, tiền công 500 triệu đồng. Năng không đồng ý. Sau đó, người này nâng giá lên 960 triệu đồng cho chuyến vận chuyển 120 bánh heroin (tương đương 191kg), Năng nhận lời.

Bị cáo Tráng Xuân Năng phải lĩnh án tử hình khi vận chuyển gần 2 tạ ma túy.

"Ông trùm" cho Năng ứng 15 triệu đồng để thuê xe và chi phí của chuyến đi. Ngày 2/4/2021, Năng điều khiển xe ô tô đến khu vực gần cửa khẩu Thanh Thủy (Thanh Chương, Nghệ An) chờ nhận hàng theo chỉ dẫn của ông trùm. Sau khi nhận 10 ba lô ma túy từ đoàn người vận chuyển đi từ rừng ra, Năng quay xe về Lào Cai. Khi Năng đến địa phận thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) thì bị lực lượng phòng chống ma túy tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Tại phiên tòa, Tráng Xuân Năng thừa nhận hành vi của mình. Bị cáo nhận thức được tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án nên từ chối lời nói sau cùng.

Xét số ma túy đặc biệt lớn, Hội đồng xét xử tuyên tử hình đối với Tráng Xuân Năng.

Đối với người đàn ông thuê Tráng Xuân Năng vận chuyển ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đã xác minh nhưng người này không còn ở địa phương. Cơ quan điều tra đã tách hành vi của người này thành một vụ án riêng, tiếp tục truy tìm và xử lý khi bắt được.