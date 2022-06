Tóm gọn kẻ vừa thấy công an liền bỏ chạy, thu giữ hơn 5.000 viên ma túy

Ngày 5/6, thông tin từ Công an thành phố Đông Hà (Quảng Trị), đơn vị này vừa bắt quả tang Hoàng Viết Dũng (SN 1987) trú tại khu phố 7, phường 1, thành phố Đông Hà.

Đối tượng Hoàng Viết Dũng (Ảnh cơ quan công an cung cấp).

Trước đó, trong lúc di chuyển trên đường Lê Thế Hiếu, thuộc khu phố 7, phường 1, thành phố Đông Hà, khi thấy lực lượng công an, Dũng vội vàng bỏ chạy. Ngay sau đó, lực lượng công an đã nhanh chóng truy đuổi, vây bắt đối tượng và kiểm tra nhanh đối tượng, lực lượng công an phát hiện trong người và phương tiện của Dũng có tổng cộng 5.400 viên nén màu hồng cùng 2 điện thoại di động, 1.440.000 đồng tiền mặt và giấy tờ tùy thân.

Theo khai nhận của đối tượng, đây là ma túy dạng hồng phiến.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ (Ảnh cơ quan công an cung cấp).

Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ đối tượng Dũng cùng tang vật để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.