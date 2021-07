Từ Lạng Sơn xuống Hà Nội trốn truy nã 15 năm, thay tên nhưng quên đổi họ

Dân trí Bị Công an thành phố Lạng Sơn truy nã, Phạm Văn Tuyển bỏ trốn về Hà Nội làm ăn nhằm tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng.

Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an phường Đồng Nhân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vừa bàn giao đối tượng Phạm Văn Tuyển (SN 1979, quê Hải Dương) cho Công an thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Phạm Văn Tuyển.

Phạm Văn Tuyển được xác định là đối tượng bị Công an thành phố Lạng Sơn truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Đồng Nhân phát hiện đối tượng Phạm Văn Khanh (trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Quá trình xác minh, Công an phường Đồng Nhân đã làm rõ Khanh chính là đối tượng truy nã Phạm Văn Tuyển.

Theo hồ sơ, 15 năm trước, Phạm Văn Tuyển đã thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn, liên tục di chuyển chỗ ở.

Phạm Văn Tuyển thay đổi tên thành Phạm Văn Khanh rồi đến phường Quỳnh Lôi (Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm ăn sinh sống nhằm tránh sự truy nã của cơ quan công an.

Ngày 23/6, Công an phường Đồng Nhân đã bắt giữ Phạm Văn Tuyển. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an phường Đồng Nhân sau đó đã hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an thành phố Lạng Sơn.

Phúc Lâm