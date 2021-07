Từ 2 vỏ đạn trên đường, tóm được hai đối tượng bán súng quân dụng qua mạng

Dân trí Từ 2 vỏ đạn được phát hiện trước nhà trọ, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã điều tra và bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ súng, đạn AK và mua bán 6 khẩu súng ngắn qua mạng xã hội Facebook.

Ngày 5/7, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bị can để điều tra về tội "Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng phương tiện kỹ thuật quân sự" theo Điều 304 Bộ luật hình sự.

Tang vật của vụ án.

Trước đó, lực lượng Công an Quảng Nam đã phát hiện và thu giữ súng AK, nhiều viên đạn và các vật dụng lắp ráp súng tại một nhà trọ tại xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Điều tra vụ án, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 7/5, Công an viên thôn Đông Khương 2, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn và Đội dân phòng thôn Đông Khương 2 nghe một số tiếng nổ lạ giống như tiếng súng nhưng không xác định được địa điểm cụ thể.

Công an xã và đội dân phòng triển khai ngay lực lượng tiến hành kiểm tra, truy vết trên các tuyến đường, địa điểm nghi vấn.

Đến khoảng 23h cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương phát hiện 2 vỏ đạn bằng đồng giống vỏ đạn súng AK trên mặt đường bê tông ngay trước cổng nhà trọ do Phạm Vi Cảnh (32 tuổi), trú phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn đang thuê trọ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam trao giấy khen đến tập thể và cá nhân phát hiện vụ tàng trữ vũ khí (Ảnh: Công an Quảng Nam cung cấp).

Kiểm tra tại nhà trọ, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ một số vũ khí gồm một súng AK, 3 súng ngắn, 140 viên đạn AK, nhiều bộ phận khác của súng đã tháo rời (báng súng AK, lò xo, bệ khóa nòng, áp lót tay, đầu đạn…) cùng nhiều tang vật khác có liên quan như máy cắt, máy mài kim loại.

Tiếp tục điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam bắt thêm Đỗ Thái Trang (40 tuổi), trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam. Qua khám xét nơi ở, lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều đạn và đầu đạn có liên quan đến vụ án trên.

Ban đầu, Phạm Vi Cảnh khai nhận mua các bộ phận riêng lẻ rồi lắp ráp, chế tạo thành khẩu súng đem bán qua mạng cho các đối tượng khác sử dụng. Cảnh khai đã mua và bán được 6 khẩu súng ngắn qua mạng xã hội Facebook.

Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Cảnh và Trang để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Liên quan đến vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng vừa tặng giấy khen đến anh Đinh Văn Trường, Công an viên thôn Đông Khương 2, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn và tập thể Đội dân phòng thôn Đông Khương 2 về thành tích xuất sắc trong việc phát hiện vụ việc nói trên.

Công Bính