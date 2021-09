Truy tố Trương Châu Hữu Danh cùng các thành viên nhóm "Báo Sạch"

Quá trình thống nhất cùng nhau thành lập Fanpage "Báo Sạch" và Group "Làm Báo Sạch" đăng bài viết, các bị can nhận hợp đồng làm truyền thông quảng cáo cho doanh nghiệp thu hơn 2,8 tỷ đồng và chia nhau hưởng lợi.

Ngày 8/9, VKSND huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố Trương Châu Hữu Danh (SN 1982, ngụ tỉnh Long An), Nguyễn Phước Trung Bảo (SN 1982), Đoàn Kiên Giang (SN 1985), Nguyễn Thanh Nhã (SN 1980, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) và Lê Thế Thắng (SN 1982, ngụ TP Hà Nội) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích, Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo cáo trạng, năm 2019, Danh cùng với các bị can nêu trên tạo Fanpge "Báo Sạch", Group "Làm Báo Sạch" và kênh Youtube "BS Channel" để viết, đăng 47 bài, video về các chủ đề được dư luận quan tâm trên Facebook. Trong đó Bảo, Danh giữ vai trò quản trị viên, Nhã, Giang và Thắng giữ vai trò biên tập viên. Cả 5 thành viên đều có sự thống nhất khi đăng các bài viết.

Trương Châu Hữu Danh.

Quá trình thống nhất cùng nhau thành lập các tài khoản nói trên để đăng bài viết, các bị can nhận hợp đồng làm truyền thông quảng cáo cho doanh nghiệp thu hơn 2,8 tỷ đồng và chia nhau hưởng lợi.

Cụ thể, Nhã hưởng lợi 245 triệu đồng, Giang 250 triệu đồng, Thắng 260 triệu đồng, Danh 300 triệu đồng và Bảo 410 triệu đồng. Bảo còn giữ riêng 500 triệu đồng từ hợp đồng làm truyền thông cho một tập đoàn nhưng chưa chia cho thành viên trong nhóm.

Cuối tháng 12/2020, Danh bị bắt. Bảo, Giang, Nhã và Thắng đều rời khỏi nhóm. Thắng trực tiếp thao tác xóa Fanpage "Báo Sạch", kênh Youtube "BS Channel" và tự thoát khỏi Group "Làm Báo Sạch".

Theo VKSND huyện Thới Lai, các bị can lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để viết, đăng tải, phát tán thông tin chưa kiểm chứng, không đúng sự thật, tiêu cực, một chiều để đăng tải, phát tán công khai trên mạng xã hội Facebook và kênh Youtube.

Việc làm của các bị can nhằm hướng dư luận theo ý thức chủ quan, làm cho người đọc hiểu nhầm, hiểu sai sự thật, tạo điều kiện cho các phần tử lợi dụng tham gia bình luận tiêu cực, kích động một số người có nhận thức lệch lạc tham gia chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Theo CAND