Ngày 24/7, VKSND huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố đối với ông Mai Văn Khởi (40 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) để điều tra hành vi Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Theo kết luận điều tra, khoảng 0h ngày 2/2, ông Khởi (tài xế) điều khiển container chở hàng hướng Vĩnh Long đi TPHCM. Xe lưu thông cao tốc Trung Lương - TPHCM đoạn qua địa phận huyện Châu Thành thì gặp sự cố, người đàn ông cho xe dừng sát làn đường để kiểm tra.

Phần đầu xe khách nát be bét (Ảnh: CTV).

Cùng lúc này, chiếc xe khách 16 chỗ bất ngờ lao đến, va chạm với container đang đậu cùng chiều. Trên xe có 12 người gồm hành khách và tài xế.

Vụ tai nạn làm phần đầu xe 16 chỗ biến dạng nặng, người trong xe tri hô kêu cứu nhưng ông Khởi không cứu giúp, vội lái xe rời khỏi hiện trường.

Hậu quả, tài xế tử vong, 2 hành khách bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Đến ngày 11/2, có thêm một người chết vì vết thương quá nặng.

Ngày 15/2, công an bắt tạm giam Khởi. Ngành chức năng xác định nguyên nhân của vụ tai nạn do tài xế xe khách không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với container trên nên xảy ra tai nạn thương tâm.

Hành vi của nam tài xế xe khách đã cấu thành tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, tuy nhiên do người này đã chết nên cơ quan điều tra đã ra quyết định không khởi tố vụ án.