Truy tố người đàn ông tấn công nữ chủ quán cà phê vì bị từ chối tình cảm

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Hưng (42 tuổi, trú tại TP Hải Phòng), về hai tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, thông qua các mối quan hệ xã hội, Hưng quen biết chị Hạnh (34 tuổi, trú tại Hà Nội) - là chủ một quán cà phê. Sau đó, Hưng nhiều lần từ Hải Phòng lên Hà Nội, đến quán của chị Hạnh vào dịp cuối tuần.

Quá trình quen biết, người đàn ông nhiều lần bày tỏ tình cảm, mong muốn thiết lập quan hệ yêu đương nhưng không được chị Hạnh chấp nhận. Cho rằng bị từ chối, Hưng bực tức và nảy sinh ý định sát hại nữ chủ quán cà phê.

Ngày 15/12/2025, Hưng chuẩn bị hung khí, cất trong ba lô rồi bắt xe khách từ Hải Phòng lên Hà Nội để tìm gặp chị Hạnh.

Trưa hôm sau, Hưng đến quán cà phê và tiếp tục bày tỏ tình cảm nhưng vẫn bị từ chối. Sau đó, bị can nhờ chị Hạnh chở ra bến xe để về Hải Phòng, song mục đích là tìm khu vực vắng người để ra tay.

Chị Hạnh đồng ý chở Hưng đi. Tuy nhiên, bị can điều khiển xe máy chở nạn nhân đi lòng vòng qua khu vực Văn Quán - Phúc La, nhiều lần thay đổi địa điểm với lý do xe khách về Hải Phòng đang di chuyển.

Đến hơn 13h cùng ngày, tại một đoạn đường vắng, Hưng dùng hung khí tấn công chị Hạnh khiến nạn nhân trọng thương. Khi có người dân phát hiện, Hưng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện từ ngày 16/12/2025 đến 14/1 và may mắn thoát chết.

Sau khi gây án, Hưng thuê taxi về Hải Phòng. Thấy hành khách có biểu hiện bất thường và không cung cấp được địa chỉ cụ thể, tài xế đã đưa Hưng đến Bệnh viện Việt Tiệp để kiểm tra. Tại đây, Hưng bị lực lượng công an bắt giữ.

Nạn nhân sau đó yêu cầu Nguyễn Ngọc Hưng bồi thường hơn 1,5 tỷ đồng do tổn hại về sức khỏe và tinh thần. Tuy nhiên, đến nay bị can chưa thực hiện việc bồi thường.