Khởi tố đối tượng dùng dao sát hại vợ ở Hưng Yên

Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hùng (SN 1983), trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên về tội Giết người.

Đối tượng Phạm Văn Hùng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Theo tài liệu điều tra, do nghi ngờ vợ là chị Đ.T.K.H. ngoại tình, nhiều lần đòi ly hôn nên giữa Hùng và vợ thường xuyên xảy ra cãi vã. Tối 23/4, chị H. đang đứng gấp quần áo tại phòng ngủ tầng 2 thì xảy ra lời qua tiếng lại với Hùng.

Lúc này, Hùng dùng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát vào người chị H. rồi mang theo hung khí bỏ trốn bằng xe máy. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng chị H. đã tử vong tại bệnh viện.

Khoảng 16h30 ngày 25/4, lực lượng công an đã bắt giữ được Phạm Văn Hùng khi đang lẩn trốn tại khu vực phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang được điều tra làm rõ.

Theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra 13 vụ giết người, trong đó có 3 vụ xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Dù số vụ không chiếm tỷ lệ lớn nhưng hậu quả để lại đặc biệt nghiêm trọng, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, chủ động chia sẻ, lắng nghe và giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp ôn hòa. Khi phát sinh tranh cãi, các thành viên cần giữ bình tĩnh, tránh sử dụng lời nói xúc phạm, kích động hoặc hành vi bạo lực trong lúc nóng giận…