Truy tố loạt bị can trong vụ án tuồn ma túy vào trại giam ở An Giang

Ngày 26/3, nguồn tin của PV Dân trí cho biết, VKSND TP Châu Đốc đã có quyết định truy tố Nguyễn Quốc Việt (34 tuổi), Đỗ Minh Đức (44 tuổi), Trương Lê Phước Tài (33 tuổi), Dương Tấn Sang (20 tuổi) và Trần Tấn Phú (28 tuổi, cùng ngụ TP Châu Đốc) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, tháng 10/2023, Đỗ Minh Đức bị giam tại buồng 1D - Nhà tạm giữ Công an TP Châu Đốc về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng buồng với Đức có Trần Tấn Phú bị tạm giam về tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản và Dương Tuấn Sang với tội Cố ý gây thương tích.

Quá trình tạm giam, Đức hai lần liên hệ một phạm nhân bị giam tại buồng khác để mượn điện thoại di động gọi cho vợ là Lê Thị Thanh T. (37 tuổi). Mỗi cuộc gọi, Đức trả phạm nhân trên 300.000 đồng.

Một tháng sau đó, theo lời dặn của Đức, T. đã giấu điện thoại di động kèm sim trong hộp đồ ăn gửi vào buồng giam cho Đức.

Đức, Phú, Sang sau đó thay nhau sử dụng điện thoại này gọi về nhà cho người thân. Mỗi khi có tin chuẩn bị kiểm tra buồng giam, Đức tháo sim giấu, dùng túi vải treo điện thoại ra phía sau tường buồng giam.

Trong một lần đi qua sau buồng giam 1D, một phạm nhân phát hiện chiếc điện thoại này nên lấy về sạc đầy pin, cất giấu rồi yêu cầu Đức đưa 600.000 tiền công sạc pin mới trả điện thoại, nhưng Đức không đồng ý.

Sợ bị liên lụy, phạm nhân này giao nộp điện thoại cho một chiến sĩ nghĩa vụ rồi lấy điện thoại khác đưa cho Đức mượn. Chiến sĩ nghĩa vụ lại mang chiếc điện thoại đi vứt.

Đến 9/1/2024, Trương Lê Phước Tài được bố trí giam tại buồng 1D cùng với Đức, Phú, Sang.

Biết vườn nhà Tài sát vách nhà tạm giữ nên Đức cho Tài mượn điện thoại gọi cho bà Lê Thị Th. (57 tuổi, mẹ của Tài). Qua điện thoại, bà Th. đồng ý giúp Đức tuồn đồ vào bên trong buồng giam.

Theo kế hoạch, Tài, Sang, Phú dùng túi ni lông se thành sợ dây dài khoảng 7m, lấy cơm nguội làm vật nặng, sử dụng dây thun bắn sợi dây từ lỗ hở bóng đèn của buồng giam ra ngoài hàng rào để mẹ Tài treo đồ vào và bắn ngược lại buồng giam.

Cũng bằng cách này, Đức gọi nhờ Nguyễn Quốc Việt mua ma túy. Theo hướng dẫn của Đức, Việt tìm bà gặp bà Th. để bà này chỉ cách gửi ma túy vào buồng giam.

Để tránh bị phát hiện, Đức đứng ở cửa buồng giam cảnh giới để Phú, Sang đứng trên bệ xi măng của bồn cầu, Tài đứng trên vai của Phú và Sang để nhận ma túy từ bên ngoài.

Với cách thức giao nhận ma túy như trên, từ cuối tháng 1/2024 đến 15/3/2024, Đức 3 lần nhờ việt mua ma túy và nhiều đồ dùng khác gồm nỏ thủy tinh (dùng để sử dụng ma túy đá), điện thoại di động, sim, bật lửa, thuốc lá… chuyển vào buồng giam.

Riêng số ma túy, Đức, Tài, Sang, Phú thay phiên nhau cảnh giới để những người còn lại sử dụng.

Ngày 15/3, Đức được trích xuất ra làm việc với điều tra viên thì bị phát hiện nghi vấn sử dụng chất ma túy.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc đã tiến hành tách buồng giam, Đức và Phú được chuyển qua buồng giam 10D; Sang và Tài ở buồng giam 1B.

Ngày 16/3/2024, Nhà tạm giữ Công an TP Châu Đốc tiến hành kiểm tra đột xuất phòng giam 10D thì phát hiện 3 điện thoại di động và nhiều vật cấm. Đức thừa nhận số đồ trên là của mình.

Sau khi kiểm tra, Công an TP Châu Đốc đã tiếp tục đổi buồng giam cho 4 bị can trên.

Ngày 17/3/2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an phối hợp Cục Cảnh sát quản lý thi hành tạm giữ tạm giam - Bộ Công an và Công an tỉnh An Giang tổng kiểm tra các buồng giam, kiểm tra nhanh chất ma túy đối với 97 bị can, phạm nhân trong 38 buồng.

Kết quả, Đức, Tài, Phú, Tuấn Sang dương tính với chất ma túy. Cả 4 sau đó bị khởi tố thêm tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

VKSND TP Châu Đốc nhận định, Nguyễn Quốc Việt - đối tượng mua ma túy giúp các bị can rồi tuồn vào trại tạm giam - đã 2 lần bị phạt tổng cộng 3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, chấp hành án xong lại tái phạm.

VKSND TP Châu Đốc cũng xác định thân nhân các bị can; cán bộ và chiến sĩ nghĩa vụ có liên quan có hành vi đưa, nhận tiền, điện thoại, đồ vật vào bên trong buồng giam nhưng khi thực hiện hành vi đều không biết các bị can tổ chức sử dụng ma túy nên chưa đủ căn cứ quy kết trách nhiệm hình sự.

Riêng chiến sĩ nghĩa vụ công tác tại Nhà tạm giữ - Công an TP Châu Đốc, VKSND TP Châu Đốc nhận định các chiến sĩ này có hành vi giúp thân nhân bị can nhận gửi quà, tiền tiếp tế cho bị can qua tài khoản cá nhân. Việc này là không đúng quy định của nhà tạm giữ, Cơ quan quản lý tạm giữ tạm giam Bộ Công an đã đề nghị Công an tỉnh An Giang xử lý chiến sĩ này theo quy định.