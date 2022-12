Truy tố bác sĩ 60 tuổi làm dịch vụ nâng ngực dẫn đến cô gái tử vong

Trước đó, bị can Hồng bị truy tố về tội Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra bổ sung, cơ quan tố tụng đã đổi tội danh.

Theo cáo trạng, sáng 3/7/2021, chị T. (SN 1991) đi đến nhà bị can Phan Đức Hồng (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) để làm dịch vụ nâng ngực và tân trang "vùng dưới".

Tại đây, bị can Hồng đưa 2 viên thuốc an thần cho chị T. uống rồi tiêm thuốc tê. Tiếp đó, người đàn ông 60 tuổi bắt đầu phẫu thuật ngực thì bệnh nhân than đau. Để chị này bớt đau, bị can Hồng đã tiêm 10 ống thuốc gây mê.

Một lúc sau, chị T. có dấu hiệu sốc thuốc, suy hô hấp, co giật. Thấy vậy, bị can Hồng liền đặt ống nội khí quản, bóp bóng thở và tiêm thuốc kích thích giao cảm cho nạn nhân.

Đến khoảng 15h cùng ngày, chị T. qua đời.

Hai ngày sau, lo sợ thi thể bị phân hủy, bị can Hồng chở xác chị T. về tỉnh Trà Vinh bàn giao cho gia đình. Khi đi tới huyện Cầu Kè (Trà Vinh) thì bị can Hồng đưa thi thể chị T. vào một trại hòm nhờ khâm liệm, mai táng.

Sau đó, chủ trại hòm nghi vấn nên trình báo công an bắt giữ nghi phạm.

Tại cơ quan điều tra, bị can Hồng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết có giấy chứng nhận khám, thẩm mỹ nhưng không có giấy phép hoạt động tại nơi xảy ra vụ án.

Ngoài ra, người đàn ông 60 tuổi cũng thừa nhận việc không đưa nạn nhân đi cấp cứu khi xảy ra biến chứng trong quá trình phẫu thuật.

Đối với hành vi đưa bị hại về Trà Vinh, cơ quan tố tụng cho rằng bị can Hồng không có động cơ, mục đích xâm phạm thi thể nên không xử lý.