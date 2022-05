Truy nã nhân viên ban quản lý dự án bỗng dưng "mất tích"

Ngày 17/5, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1994), trú tại tổ dân phố Me Hội, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn - nơi Thịnh từng làm việc.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Quốc Thịnh lợi dụng việc làm môi giới mua bán đất và kinh doanh đất đai để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, với số tiền trên 2,2 tỷ đồng.

Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Thịnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng và truy bắt đối tượng Nguyễn Quốc Thịnh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Như Dân trí đã thông tin, Nguyễn Quốc Thịnh là nhân viên Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn. Cuối năm 2021, người này bất ngờ bỏ việc không có lý do và mất tung tích, nghi vấn có liên quan đến hành vi lừa đảo.

Sau khi Thịnh mất liên lạc, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn cũng đã phát đi thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động với người này.

Được biết, ngoài công việc chuyên môn, Thịnh còn làm thêm nghề môi giới đất đai và nhận làm hồ sơ chuyển nhượng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhiều người dân trên địa bàn.