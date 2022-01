Truy nã Giám đốc công ty bất động sản bị tố "ôm" 36 tỷ đồng bỏ trốn

Bị can Ngụy Khắc Vinh đang bị cơ quan công an truy nã (Ảnh: A.X).

Ngày 21/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phát lệnh truy nã bị can Ngụy Khắc Vinh (34 tuổi, quê Thanh Hóa), Giám đốc Công ty TNHH địa ốc VHO (trụ sở ở Đại lộ Bình Dương, TP Thuận An) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngụy Khắc Vinh bị cáo buộc lừa đảo nhiều khách hàng thông qua việc ký hợp đồng, thu tiền để chuyển nhượng đất, nhà ở tại dự án Khu dân cư 5B (hay còn gọi là Khu dân cư đô thị Bàu Bàng) tại Thị trấn Lai Uyên (huyện Bàu Bàng); Khu dân cư Chánh Phú Hòa (phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát); Dự án Khu dân cư Vĩnh Phú 1 (giai đoạn 2) có địa chỉ Phường Vĩnh Phú (TP Thuận An).

Theo cơ quan công an, có khoảng 40 khách hàng đã làm đơn tố giác ông Vinh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền trên 36 tỷ đồng.