Truy đuổi "đạo tặc" thực hiện gần 10 vụ trộm ở nhiều nơi

Ngày 11/12, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang bắt giữ người đàn ông chuyên trộm cắp tài sản của người dân khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn.

Theo điều tra ban đầu, sáng 10/12, Trung tâm thông tin chỉ huy của Công an tỉnh Tiền Giang nhận tin báo có một người đàn ông trộm xe máy từ xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đang chạy trốn qua địa bàn huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Trần Văn Ân tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng, truy bắt nghi phạm. Đến 8h45 cùng ngày, Công an xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo phát hiện đối tượng nghi vấn nên truy đuổi.

Thấy lực lượng chức năng, người này bỏ lại xe máy và chạy trốn vào vườn thanh long của một người dân.

Đến 12h30, tổ công tác bắt được đối tượng đang trốn tại phần đất trống của người dân ở xã Đăng Hưng Phước.

Đối tượng Trần Văn Ân chạy xe máy từ Long An qua Tiền Giang (Ảnh: CTV).

Qua xét hỏi, người đàn ông khai tên Trần Văn Ân (42 tuổi, ngụ tỉnh Long An) đã từng thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản ở Long An và đã có 5 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Công an huyện Chợ Gạo đã lập hồ sơ vụ việc, bàn giao Ân cho Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An để xử lý theo thẩm quyền.