Truy bắt đối tượng trốn khỏi trại tạm giam

Ngày 9/10, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết các phòng nghiệp vụ liên quan đến điều tra của công an tỉnh, Công an thành phố Hòa Bình và lực lượng của trại tạm giam đang truy bắt một đối tượng trốn trại.

Đối tượng là Bùi Văn Tuấn (SN 1991, trú xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình).

Đối tượng Bùi Văn Tuấn khi mới bị bắt (Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình cung cấp).

Trước đó, Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước.

Khoảng 8h ngày 8/10, lợi dụng sơ hở của cán bộ trại tạm giam, Bùi Văn Tuấn đã trốn khỏi trại. Phát hiện sự việc, lực lượng công an nhanh chóng huy động lực lượng truy bắt.

Đến chiều tối ngày 9/10, lực lượng chức năng vẫn chưa bắt được đối tượng Tuấn. Công an tỉnh Hòa Bình thông báo, người dân nếu phát hiện đối tượng nhanh chóng báo tin cho cơ quan công an gần nhất.