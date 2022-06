Trốn nghĩa vụ quân sự, nam thanh niên lãnh 15 tháng tù

Ngày 17/6, TAND huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Võ Duy Tính 15 tháng tù giam về tội Trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Võ Duy Tính bị xử phạt 15 tháng tù giam về tội Trốn tránh nghĩa vụ quân sự (Ảnh: Huỳnh Huy).

Theo cáo trạng, năm 2021, Võ Duy Tính đã bị Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành xử phạt vi phạm hành chính do không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. Đến năm 2022, Tính tiếp tục trúng tuyển nghĩa vụ quân sự nhưng lại trốn tránh, không chấp hành lệnh gọi.

Biết mình vi phạm pháp luật, tháng 3/2022, Tính đến cơ quan công an trình diện. Võ Duy Tính khai nhận do vợ vừa mang thai lại có con nhỏ nên lo sợ khi nhập ngũ sẽ không ai chăm sóc gia đình. Do đó, Tính nhiều lần trốn tránh lệnh gọi nhập ngũ.

Căn cứ nội dung vụ án, Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự của Tính vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Điều này còn ảnh hưởng đến truyền thống sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc của các thế hệ cha anh đi trước.

Trên cơ sở xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Võ Duy Tính 15 tháng tù giam.