Triệt xóa ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ gần 300 xe máy xuyên quốc gia

Ngày 11/6, Công an tỉnh Nghệ An đã công bố kết quả triệt phá một đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe mô tô xuyên quốc gia dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh. Phòng Cảnh sát hình sự là đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành chiến dịch này.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 12 đối tượng trong một chiến dịch diện rộng kéo dài từ Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Giang, Bắc Ninh, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hà Nội tới TPHCM.

Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật, bao gồm: 75 xe mô tô các loại, 2 ô tô tải, 5 vam phá khóa, 25 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 3 cuốn sổ và nhiều tang vật liên quan khác.

Lý Nhật Quý Cường, đối tượng cầm đầu ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe mô tô trộm cắp xuyên quốc gia (Ảnh: Văn Hậu).

Kẻ cầm đầu đường dây này được xác định là Lý Nhật Quý Cường (SN 1998), trú tại xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Cường đã tạo các tài khoản Facebook và Zalo "Bi Ken" để điều hành ổ nhóm trộm cắp và tiêu thụ xe mô tô trộm cắp xuyên quốc gia một cách chuyên nghiệp, khép kín.

Các đối tượng trong đường dây đều không biết nhau và tất cả hoạt động trao đổi thông tin diễn ra trên không gian mạng dưới sự điều hành trực tiếp của Cường.

Tại Nghệ An, Nguyễn Đình Sơn (SN 1988, trú tại xã Tân Sơn, huyện Đô Lương), với 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, là người cầm đầu ổ nhóm trộm cắp xe mô tô. Cùng tham gia còn có Lê Khắc Dũng (SN 1988), trú tại xã Minh Sơn, huyện Đô Lương, đã có một tiền án về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Đình Sơn, đối tượng cầm đầu ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe mô tô trộm cắp tại Nghệ An (Ảnh: Văn Hậu).

Cơ quan công an xác định các đối tượng tham gia trực tiếp vào đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe mô tô trộm cắp do Cường cầm đầu hoạt động rộng khắp tại nhiều tỉnh, thành từ Bắc vào Nam. Các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở và số điện thoại để đối phó với lực lượng chức năng.

Tất cả xe trộm cắp sẽ được vận chuyển bằng xe tải vào tập kết tại một kho bãi thuộc phường Thới An, quận 12, TPHCM, sau đó tiếp tục chuyển đến các kho bãi tại phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang (cách biên giới Việt Nam - Campuchia khoảng 150m) để vận chuyển sang Campuchia qua các đường tiểu ngạch.

Tang vật chuyên án cơ quan Công an thu giữ (Ảnh: Văn Hậu).

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã vận chuyển trên 200 xe mô tô trộm cắp từ nhiều địa bàn trên cả nước đến biên giới và đưa sang Campuchia qua các đường tiểu ngạch để tiêu thụ, ngoài 75 xe mô tô bị cơ quan công an thu giữ. Riêng tại tỉnh Nghệ An, các đối tượng đã thực hiện 15 vụ trộm xe mô tô tại nhiều địa phương với tổng thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án. Công an Nghệ An thông báo, ai là nạn nhân của các đối tượng nói trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị để phối hợp, giải quyết.